جشنواره آخرین منجی به نقش امام زمان(عج) در جهان هستی می پردازد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید حسن موسوی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: جشنواره آخرین منجی می تواند در جهت بررسی عنایات حضرت مهدی(عج) در انقلاب، نظام زندگی و معرفی اماکن منسوب به ایشان قدمهای موثری بردارند.

نماینده حجت الاسلام قرائتی در موسسه مهدویت و امامت مشهد، جشنواره آخرین منجی را فرصتی مغتنم برای هنرمندان، پژوهشگران و محققان دانست و گفت: هنرمندان با تولیدات فیلم های کوتاه، پژوهشگران و محققان با مقاله و پایان نامه در بخشهای گوناگون جشنواره آخرین منجی شرکت کنند.

وی اظهار داشت: مدرسان و مبلغان در عرصه مهدویت می توانند به آسیب شناسی جشنواره آخرین منجی برای کیفیت آثار ارائه شده بپردازند.

موسوی نسب با اشاره به چاپ کتاب های سودمند در زمینه مهدویت تصریح کرد: به روز کردن این کتابها و تطبیق شناسی مباحث مهدویت بین اهل تسنن و شیعه در پاسخگویی به سئوالات نسل نو موثر است.

وی افزود: ترجمه کتاب و مقالات پیروان مکاتب الهی که به منجی اعتقاد دارند نیز یکی دیگر از راههای رفع شبهات و خرافات در این زمینه است.

موسوی نسب اظهار داشت: استمرار جشنواره آخرین منجی می تواند به ارائه تولیدات و آثار قوی تری در این زمینه منجر شود.

مهلت ارسال آثار جشنواره آخرین منجی تا 15 مرداد ماه تمدید شده است.

