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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

کنکور پزشکی دانشگاه آزاد فردا برگزار می شود

کنکور پزشکی دانشگاه آزاد فردا برگزار می شود

آزمون رشته های علوم پزشکی سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی فردا 28 تیرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: آزمون رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 28 تیر ماه در نوبت صبح ساعت 8 و نوبت عصر ساعت 16 برگزار می شود.

آزمون رشته های علوم پزشکی در تهران و 65 حوزه در شهرستان برگزار می شود.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون علوم پزشکی این دانشگاه از روز دوشنبه 24 تیرماه آغاز شده و آخرین فرصت دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون ساعت 19 روز پنجشنبه 27 تیرماه جاری است.

داوطلبان می توانند با همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر برای دریافت کارت خود به محلهای توزیع کارت مراجعه کنند.

کد مطلب 717358

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