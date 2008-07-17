بوکس ایران می تواند جایگاهی همچون کشتی در جهان داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی هنگام بازدید از اردوی تیم ملی بوکس در مجموعه ورزشی انقلاب، گفت: بی شک مدال آوری در المپیک برای ما ارزش بسیار زیادی دارد، اما مهمترین مسأله این است که سه ملی پوش بوکس در المپیک پکن با همه توان خود به مصاف حریفان بروند و یقیناً اینگونه خواهد بود که ملی پوشان ارزشمند ما (قربانی، سپهوند و مظاهری) کم فروشی نکرده و با همه توان و به عشق مردم و ایران عزیز روی رینگ می روند.

وی با اشاره به توانایی ها، خصوصیات و غیرت جوانان کشورمان، ادامه داد: با توجه به همه شرایط، بوکس ایران می تواند در سطح جهان همچون کشتی برای کشور افتخارآفرینی کند ولی متأسفانه با توجه به شرایط سال های قبل و اینکه مدتی تعطیل بوده از این مهم دور مانده است.

رئیس سازمان تربیت بدنی افزود: براین اساس مهمترین مسأله ما توسعه سریع و گسترده بوکس در سطح کشور است که بایستی با برنامه ریزی لازم نسبت به آن اقدام کنیم.

وی با تاکید بر لزوم پشتوانه‌سازی برای تیم ملی، یادآور شد: خواسته سازمان تربیت بدنی از فدراسیون بوکس توسعه آن و افزایش جمعیت این رشته ورزشی است چرا که افزایش کمی می تواند ارتقای کیفی را به دنبال داشته باشد، امری که در سایر قشرهای رزمی به خوبی مشاهده می شود.

علی آبادی با اشاره به لزوم وجود زیرساخت های بوکس در سطح کشور ادامه داد: امیدواریم تا بازی های المپیک 2012 لندن علاوه بر احداث خانه بوکس مجهز در مجموعه‌ ورزشی آزادی در سطح کشور نیز به صورت گسترده زیرساخت های بوکس توسعه یابد تا ضمن کسب 11 سهمیه ورودی المپیک لندن شاهد افتخار آفرینی بوکس در المپیک باشیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی ضمن آرزوی موفقیت برای ملی پوشان بوکس در المپیک پکن به آنها وعده داد در صورت کسب مدال در المپیک ضمن اعطای جوایز ارزشمند، تسهیلات ویژه و کمک بلاعوض به آن ها جهت ساخت اماکن ورزشی به منظور رفع مشکلات معیشتی اعطا شود. ضمن اینکه رفع مشکل اشتغال ملی پوشان و همچنین اکبراحدی مربی تیم ملی در دستور کار سازمان قرار دارد.