به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را ایرج قادری سال 1363 بر مبنای فیلمنامه علیرضا داودنژاد در ژانر اجتماعی و حادثهای ساخت و در آن بهزاد جوانبخش، جمشید هاشمپور، فخری خوروش، رسول توکلی، فرهاد ملک و حسن زندی نقشآفرینی کردند.
در خلاصه داستان فیلم 110 دقیقهای "تاراج" آمده: زینال بندری ـ قاچاقچی سابقهدار تریاک توسط ستوان احمد، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر دستگیر و روانه زندان میشود، اما با پرداخت رشوه محکومیت خود را به حبس تقلیل میدهد و پس از یک سال به دلیل خوش رفتاری آزاد میشود...
عوامل فیلم "تاراج" عبارتند از حاج محمد توبهخواه تهیهکننده، فرج الله حیدری مدیر فیلمبرداری، سعید مطلبی تدوین، ناصر چشمآذر آهنگساز، زنده یاد روبیک منصوری افکت، محمدرضا قومی طراح گریم و محمود پیراسته جلوههای ویژه.
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