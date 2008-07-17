تلاش می کنیم حریفان دیگری برای تیم ملی پیدا کنیم / لیگ اسپانیا برنامه های ما را به هم زد

احمد ابراهیمی که در حاشیه تمرین تیم ملی در اردوی اسپانیا با خبرنگارمهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب افزود: تیم ملی روزانه بین دو تا سه جلسه تمرینات بدنسازی، تکنیکی و تاکتیکی را دنبال می کند و کاملا شرایط حرفه ای بر تمرینات تیم حاکم است و بازیکنان تنها روی تمرینات تمرکز دارند و تیم ملی شرایط تمرینی ایده آلی را سپری می کند.

ابراهیمی اضافه کرد: کمپ ماربلا از امکانات بسیارحرفه ای برخوردار است و این شرایط در روند آماده سازی تیم بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی درخصوص برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم های باشگاهی اسپانیا اظهار داشت : پس از قهرمانی اسپانیا درمسابقات یورو 2008، فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام کرده برای استراحت بیشتر بازیکنان تیم ملی اسپانیا ، لیگ این کشور با تاخیر 15 روزه آغاز خواهد شد که همین امر برنامه ریزی های تیم ملی را برای انجام دیدارهای تدارکاتی دچار ابهام کرده و تا این لحظه انجام هیچ دیداری برای تیم ملی قطعی نشده است.

ابراهیمی اضافه کرد: درتلاش هستیم تا حریفان تازه ای را برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی جایگزین تیم های قبلی کنیم ولی با توجه به اینکه در حال حاضر تیم دیگری در ماربلا اردو ندارد ، پیدا کردن حریفان تدارکاتی برای مدت کوتاه حضور تیم ملی در اسپانیا آسان نیست.

سرپرست تیم ملی با بیان اینکه در حال حاضر 23 بازیکن در اردوی تیم ملی حضور دارند تصریح کرد: با توجه به غیبت لژیونرها در اردوی اسپانیا رقابت نزدیکی بین ملی پوشان برای حضور در لیست نهایی وجود دارد و تمامی بازیکنان با انگیزه بالا در تمرینات حضور دارند و می خواهند آمادگی خود را به کادر فنی ثابت کنند.

وی از محسن خلیلی به عنوان تنها بازیکن مصدوم اردوی تیم ملی نام برد و اظهار داشت: به جز خلیلی که میزان مصدومیت وی همچنان نامشخص است و پس از عکسبرداری از زانوی او مشخص شدت این آسیب دیدگی مشخص خواهد شد، سایر بازیکنان در آمادگی بالایی قرار دارند و تمرینات بدنسازی و تاکتیکی منظمی را دنبال می کنند.

ابراهیمی در پایان گفت: با روند آماده سازی تیم ملی و انگیزه کادر فنی و بازیکنان، تیم ملی تا روز دیدار با عربستان (16 شهریور) کاملا به شرایط آمادگی مطلوب برای حضور قدرتمند در مسابقات مقدماتی و صعود به جام جهانی دست خواهد یافت.