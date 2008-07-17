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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۹

دومین المپیاد ورزشی ایرانیان /

صدرنشینی اصفهان و خراسان رضوی در مسابقات واترپلو جوانان

صدرنشینی اصفهان و خراسان رضوی در مسابقات واترپلو جوانان

مسابقات واترپلو دومین المپیاد ورزشی ایرانیان در رده جوانان با صدرنشینی تیم های خراسان رضوی و اصفهان در گروههای A و B دنبال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در سومین روز از مرحله مقدماتی مسابقات واترپلو دومین المپیاد ورزشی ایرانیان که با شرکت 10 تیم در دو گروه به میزبانی استخر انقلاب اصفهان جریان دارد، شب گذشته چهار دیدار از گروههای A و B  برگزارشد که درپایان این نتایج بدست آمد :
* خراسان رضوی  12 – کهکیلویه و بویر احمد 7 
* اصفهان  7 – هرمزگان 1 
* گیلان 6 – زنجان 2 
* کرمان 9 – فارس 6

امشب و درچهارمین دور مرحله مقدماتی تهران با زنجان ، آذربایجان شرقی با کرمان ، کهکیلویه و بویر احمد با گیلان و هرمزگان با فارس دیدار خواهند کرد.

درحال حاضرتیم های خراسان (گروه A) و اصفهان ( گروهB ) با سه برد به عنوان صدرنشین صعود خود را به مرحله نیمه نهایی این رقابتها قطعی کرده اند و در پایان مرحله مقدماتی تیم های دوم و سوم هرگروه درمرحله پلی آف برای صعود به مرحله نیمه نهایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در گروه A تیم های خراسان رضوی، زنجان ، گیلان ، تهران و کهکیلویه و بویر احمد قرار دارند و در گروه B  تیم های فارس ، کرمان ، اصفهان ، آذربایجان شرقی و هرمزگان با یکدیگرهمگروه هستند. این رقابتها روزیکشنبه هفته آینده 30 تیرماه با معرفی تیم قهرمان این دوره به پایان می رسد.

کد مطلب 717403

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