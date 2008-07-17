عروسی عروس خاورمیانه ؛ حزب الله و تغییر معادله بین المللی

لبنان امروز صحنه شادی، سرور و جشن ملی است، در لبنان دو اتفاق بزرگ رخ داد اول اینکه اجساد دو نظامی اسرائیلی با پنج اسیر لبنانی مبادله شد که یکبار دیگر طعم پیروزی بزرگ حزب الله بر رژیم اسرائیل تکرار می شود. دوم اینکه همزمان با جشن ملی لبنانی ها اولین نشس دولت وحدت ملی لبنان با میشل سلیمان رئیس جمهور در کاخ بعبدا در بیروت برگزار شد. تقارن پیدا کردن این دو رویداد بزرگ با حال و هوای دومین سالگرد پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه با رژیم اسرائیل، عروس خاورمیانه یک روز تاریخی بزرگ را تجربه می کند: "پیروزی در پیروزی".

دستاورد بزرگ حزب الله

به موجب توافق حزب الله لبنان با رژیم اسرائیل، در دومین سالگرد پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه با اسرائیل ، پنج اسیر لبنانی و 200 تن از اجساد مبارزان حزب الله در ازای دو سرباز اسرائیلی آزاد شدند. مبادله اسرا یکبار دیگر طعم بزرگ پیروزی لبنانی ها بر اسرائیل را تکرار می کند که دستاورد بزرگی برای حزب الله قلمداد می شود. لبنان اولین کشوری است که توانسته است به عنوان یک طرف عربی در مقابل اسرائیل طی 60 سال گذشته ، این رژیم را وادار کند اسیران لبنانی را آزاد کند.

بدین ترتیب بر اساس اصول حاکم در روابط بین الملل، امروز پارادایم نظام بین الملل دیگر بر اساس بازی با حاصل جمع جبری صفر تبیین نمی شود؛ یعنی یک طرف برد کامل و یک طرف دیگر باخت کامل. معادله تبادل اسرا بین اسرائیل و حزب الله لبنان بیانگر بازی با حاصل جمع مثبت در نظام بین الملل است که حزب الله توانست در این معامله خواست دست بالای خود را بر رژیم اسرائیل دیکته کند.

بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی تبادل اسرا میان حزب الله و اسرائیل در کنار پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه و همچنین دست پیدا کردن مخالفان (8 مارس) به حق وتو در تصمیم گیری های کلیدی دولت وحدت ملی (بحث سلاح مقاومت) را دستاوردی بزرگ برای حزب الله لبنان می دانند.

از سوی دیگر بر اساس بندهای سه گانه توافقنامه دوم، میشل سلیمان در 25 ماه می به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور لبنان از سوی مجلس انتخاب و وارد کاخ ریاست جمهوری شد و سپس جمعه گذشته دولت وحدت ملی تشکیل شد که در آن مخالفان یک سوم تضمینی تعداد وزرا (11 وزیر) را در اختیار دارند. این امر هرگونه تصمیم گیری درباره آینده لبنان در کابینه را منوط به نظر مستقیم مخالفان (8 مارس) می نماید. در دولت جدید لبنان جناح اکثریت (14 مارس) 16 وزیر و رئیس جمهور 3 وزیر را به خود اختصاص داده اند.

بالا رفتن اعتماد در سیستم سیاسی لبنان، تضمین برگزاری شفاف انتخابات پارلمانی در اردیبهشت ماه سال آینده،همکاری با مجلس برای برون رفت لبنان از بحران حاکم بر آن و نابسامانی های موجود که بعضا به صورت خشونت آمیز در برخی مناطق لبنان رخ می دهد و تدوین قانون جدید انتخابات از مهمترین وظایف دولت وحدت ملی است که بعد از گرفتن رای اعتماد از پارلمان باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.