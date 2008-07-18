علیرضا اسحاقی درباره نگارش و پذیرش کارگردانی فیلم تلویزیونی "پدر کاغذی" به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه اولیه این فیلم را علیرضا کاظمی‌پور بر مبنای طرحی از محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده نوشته بود و کارگردانی این پروژه به من پیشنهاد شد. وقتی فیلمنامه را خواندم، احساس کردم سوژه نو است، اما خلاء‌های زیادی در فیلمنامه و شخصیت‌‍پردازی‌ها وجود دارد، به همین دلیل شروع به بازنویسی کردم.

وی در ادامه افزود: قصه در بازنویسی خیلی تغیر کرد و جزییاتی همچون ارتباط نگار (مریم سلطانی) با جنگ، شخصیت قادری (مریم خدارحمی) و ... به قصه اضافه شدند که در طرح اولیه نبود. در مجموع سعی کردم به افق‌های دورتری از شخصیت‌ها نگاه کنم تا برای مخاطبان هم ملموس باشد.

این کارگردان درباره تک‌گویی‌های نگار به پدر کاغذی توضیح داد: این تک‌گویی‌ها بهانه‌ای شد تا قصه را از نقطه خوبی شروع کنیم. از سوی دیگر با این این تک‌گویی‌ها نقطه ابهام قصه به مخاطب منتقل می‌شود و مخاطب با شخصیت نگار آشنا می‌شود که نامه‌های خود را با پدرش مرور می‌کند.

اسحاقی درباره قصه این فیلم که برداشتی از داستان "بابا لنگ دراز" است، گفت: بله، این قصه الگویی از داستان بابا لنگ دراز است، حتی نام این مجموعه که بار شاعرانه‌ و شیرینی هم دارد به نوعی از این داستان الهام گرفته شده است. در بخشی از فیلم هم دکتر رادفر (کیهان ملکی) شخصیت اصلی قصه نگار (مریم سلطانی) را به خواندن کتاب بابا لنگ دراز ترغیب می‌کند. او با این کتاب نگار را تحریک می‌کند تا به دنبال پدر کاغذی خودش برگردد. در واقع می‌خواستم مخاطب بداند که ما از این داستان الهام گرفته‌ایم

وی درباره اشکالات فنی صداهای این فیلم و اینکه آیا در خروجی صداهای فیلم را کنترل کرده یا نه؟ گفت: من خروجی نوارها را دیده و به صداها گوش داده بودم، مشکلی نداشت. البته وقتی نوارها را به شبکه تحویل داده بودیم، به ما تذکر دادند که صداها ایراد دارد و ما هم درست کردیم. فکر می‌کنم باندهای صدا در دفتر حرفه‌ای نبود که این ایرادها را متوجه نشدیم. تهیه‌کننده نظرش این بود که این اشکال به پخش شبکه تهران مربوط می‌شد. باید نوارها را بگیریم و دوباره چک کنیم تا ببینیم مشکل از طرف ما بود یا پخش.

این کارگردان درباره اینکه چرا نقش عزیز در فیلم "پدر کاغذی" را خودش بازی کرد و بازیگر دیگری انتخاب نکرده، گفت: به دلیل اینکه به بازیگری علاقه دارم و دلم نمی‌خواهد حالا که وارد دنیای کارگردانی شدم از بازیگری خداحافظی کنم. از سوی دیگر من نقش‌های دفاع مقدس زیاد بازی کردم و ایفای نقش عزیز که جانباز بود، برایم جذابیت داشت. البته اوائل که کارگردانی کرده، فکر می‌کردم بازی من به کارگردانی لطمه می‌زند، اما الان این طور فکر نمی‌کنم.

اسحاقی درباره حذف برخی شخصیت‌ها همچون مرد مسن خواستگار و ... لطمه‌ای به قصه نمی‌زد، توضیح داد: این طور نیست. من همیشه سعی کردم ورود و خروج شخصیت‌هایم در قصه مشخص باشد تا برای مخاطب هم ملموس باشد. مرد مسن که در دقایق ابتدایی قصه نگار را دنبال می‌کند تا از او خواستگاری کند، برای بیننده ابهام دارد که آیا این پدر کاغذی هست یا نه؟

وی در ادامه افزود: بنابراین شخصیت‌هایی همچون مرد مسن خواستگار که به طنز کار می‌افزاید یا گذرا به پدر و مادر بهروز پرداخت می‌شود، در قصه اهمیت دارد و این طور نیست بدون دلیل وارد قصه شده‌اند.

این کارگردان درباره اینکه کیهان ملکی و سیاوش طهمورث نقش‌های دکتر روانشناس و پزشک بخش را نتوانستند خوب ایفا کنند، توضیح داد: به نظرم این طور نیست کیهان ملکی یکی از بهترین و متفاوت‌ترین بازی‌های خود را ارائه داد و برای در آوردن نقش‌اش خیلی زحمت کشید و من هم خیلی راضی هستم. علاوه بر آن سیاوش طهمورث هم خیلی خوب از عهده نقش‌اش بر نیامد. به نظرم اگر هم ضعفی بوده به فیلمنامه یا ناتوانایی من در کارگردانی برمی‌گردد.

اسحاقی درباره بخش پایانی قصه که از برف به عنوان نماد برای محرم شدن حاج سعید استفاده شده، گفت: برف نماد پاکیزگی است و معمولاً در فیلم‌ها وقتی می‌خواهند فردی را در لباس احرام نشان دهند او را در یک باغ سبز نشان می‌دهند، اما من می‌خواستم از کلیشه‌ها فاصله بگیرم. به همین دلیل از برف به عنوان نماد استفاده کردم.

فیلم "پدر کاغذی" چهارشنبه ساعت 14:10 از شبکه تهران پخش شد. این فیلم به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه شد. فیلمنامه "پدر کاغذی" را علیرضا کاظمی‌پور و اسحاقی با مضمونی اجتماعی برای شبکه تهران نوشته‌اند.

فیلم در تهران و شمال تولید شده و روایتگر دختری یتیم به نام نگار است که از کودکی در مرکز کودکان بی‌سرپرست بزرگ شده، اما با تلاش فراوان یک فرد ناشناس تا مقطع دکتری تحصیل می‌کند و در یک مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی مشغول به کار می‌شود. تا اینکه یکی از روانشناسان مرکز به نگار علاقمند می‌شود و از او درخواست ازدواج می‌کند.

در فیلم 90 دقیقه‌ای "پدر کاغذی" سیاوش تهمورث، کیهان ملکی، مریم سلطانی، مریم خدارحمی، فاطمه طاهری، فریده دریامج، علیرضا اسحاقی، حشمت آرمیده، بهرام علیان، کیوان احمدزاده، عباس غزالی و ... بازی می‌کنند. اسحاقی پیش از این فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی "تله روباه"، "لبخند سبز"، "حصار شیشه‌ای" و "فریاد دل" را کارگردانی کرده است.

از عوامل آن می‌توان به سیدحسین یعقوبی مدیر تولید، وحید صالحی و معصومه جلالی فراهانی مدیر مالی، فریدون شیردل مدیر تصویربرداری، محمدرضا میرکمالی صدابردار، رضا عزتی گریم، بهزاد جعفری طراح صحنه و لباس و موسسه فرهنگی هنری وصف صبا مجری طرح اشاره کرد.