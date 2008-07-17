دانشگاه علوم پزشکی شیراز هیچ نیروی افغانی را به کار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد هادی ایمانیه ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: هیچ یک از واحدهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت مستقیم حتی یک نفر از اتباع افغانی را در واحد های خود به کار نگرفته است.

ایمانیه ادامه داد: در صورت وجود اتباع بیگانه در واحدهای دانشگاه این امر توسط پیمانکاران طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی انجام شده و در این زمینه نیز باید خود آنها پاسخگو باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: در مواردی که گزارش به کارگیری نیروی افغانی در فعالیت های عمرانی و ساختمانی توسط پیمانکاران ارائه شده باشد مدیریت فنی دانشگاه موضوع را بررسی و با طرف قرارداد خاطی برخورد کرده است.