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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۷

رئیس دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی شیراز هیچ نیروی افغانی را به کار نگرفته است

دانشگاه علوم پزشکی شیراز هیچ نیروی افغانی را به کار نگرفته است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اخبار مربوط به استفاده از نیروی افغانی را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد هادی ایمانیه ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: هیچ یک از واحدهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به صورت مستقیم حتی یک نفر از اتباع افغانی را در واحد های خود به کار نگرفته است.

ایمانیه ادامه داد: در صورت وجود اتباع بیگانه در واحدهای دانشگاه این امر توسط پیمانکاران طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی انجام شده و در این زمینه نیز باید خود آنها پاسخگو باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: در مواردی که گزارش به کارگیری نیروی افغانی در فعالیت های عمرانی و ساختمانی توسط پیمانکاران ارائه شده باشد مدیریت فنی دانشگاه موضوع را بررسی و با طرف قرارداد خاطی برخورد کرده است.

کد مطلب 717432

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