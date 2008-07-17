بخش MRI بیمارستان امام رضا مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کامران باقری لنکرانی ظهر امروز در مراسم افتتاح بخش MRI بیمارستان امام رضا (ع) گفت: بیمارستان امام رضا در تاریخچه پزشکی کشور پایگاه رفیعی دارد و از نظر حجم ارائه خدمات جزو بیمارستان های کم نظیر کشور است.

وی با اشاره به نقش برجسته بیمارستان امام رضا(ع) در شرق و شمال شرق کشور افزود: از سال گذشته طرحی اساسی فراتر از تعمیرات موردی برای این بیمارستان پیگیری شد که به نتیجه رسید و امروز طرحی جامع و کامل برای جایگزینی این بیمارستان طراحی و تأمین اعتبار شده است.

باقری لنکرانی ابراز امیدواری کرد که طرح جایگزینی بیمارستان امام رضا (ع) با 51 هزار و 949 متر مربع زیربنا با همکاری آستان قدس رضوی هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

وی از ایجاد بخش MRI با همکاری بخش خصوصی در خراسان رضوی ابراز خرسندی کرد و پذیرش تعداد قابل توجه بیماران در این بخش را نشانه ضرورت این اقدام دانست.

وی گفت: امسال برای تجهیز بیمارستان های قطب کشوری و استانی بودجه های ویژه ای در نظر گرفته شده است که بیمارستان قائم و امام رضا(ع) مشهد جزو این دسته است.

لنکرانی اظهار امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات طی 3 ماه آینده، سطح خدمات رسانی به مردم ارتقا یابد.

وزیر بهداشت و درمان از توسعه فضای بیمارستان قائم در آینده ای نزدیک خبر داد و ادامه داد: با توجه به احداث تونلی به عنوان پل ارتباطی بین بیمارستان قائم و امام رضا(ع)، زمینه رقابت بین این دو بیمارستان و فراهم آمدن مجموعه ای واحد برای ارائه خدمات به مردم مهیا می شود.

باقری لنکرانی مباحث هزینه ای را از جلمه مشکلات عمده بیمارستان ها اعلام کرد و گفت: نتوانستیم تن خواهی برای بدهی های بیمارستان ها به شرکت های دارویی تصویب کنیم و بدهی های کارکنان مربوط به سنوات قبل نیز تا 2 ماه دیگر پرداخت می شود.

وی سرمایه اصلی بیمارستان ها را نیروی انسانی آنها خواند و افزود: باید از ظرفیت های موجود در منابع انسانی در جهت بهبود خدمات رسانی بهتر به مردم استفاده کنیم.

وزیر بهداشت و درمان بر لزوم بروز هرچه بیشتر توانمندی های علمی تأکید کرد و گفت: ایجاد 13 رشته جدید، تربیت دانشجوی دکترا از طریق تحقیق با هدف افزایش ظرفیت پذیرش دکترا و هدفمند کردن دوره ها و آموزش های پودمانی از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.