جلسه هيات وزيران به رياست رييس جمهور تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر در اين جلسه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شده نسبت به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف 224 ميليون و 509 هزار و 840 يورو از موسسات خارجي و بين المللي براي طرح احداث نيروگاه در منطقه رودشور و مبلغ 11 ميليون و 85 هزار و 941 يورو براي تامين مالي طرح شركت بهفام پودر بناب اخذ مي شود اقدام كنند.

در ادامه اين جلسه به سازمان خصوصي سازي اجازه داده شده در سال 1383 نسبت به ادامه عرضه سهام داراي برنامه بندي فروش كه عمليات واگذاري آنها در سال 1382 به پايان نرسيده است اقدام نمايد.

همچنين در اين جلسه با توجه به اهميت و تاثير مثبت توسعه پايدار پرورش ميگو براي ايجاد اشتغال و توسعه صادرات، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف شدند ترتيبي اتخاذ نمايند تا مساله سرمايه در گردش مورد نياز زنجيره توليد و صادرات ميگوي پرورشي با نرخ تسهيلات بخش كشاورزي كه سالانه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد تامين گردد.

همچنين واحدهاي زنجيره توليد و صادرات ميگو مي توانند به صورت مستقيم و يا از طريق ساير شركتها از بانكها و موسسات مالي خارجي تسهيلات مالي و اعتبار ارزي دريافت كنند.

وزارت جهاد كشاورزي نيز موظف شد نسبت به تهيه طرح جامعه توسعه پايدار و پرورش ميگو اقدام كند.