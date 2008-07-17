فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ظهر امروز و با حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولین استانی در تالار ولایت سپاه، فرمانده جدید سپاه حضرت عباس(ع) استان طی حکمی از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.

در این مراسم سرهنگ جلیل بابازاده از جانبازان هشت سال دفاع مقدس به عنوان فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل منصوب شد.

همچنین در احکام جداگانه ای سرهنگ قنبر کریم نژاد به سمت جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان و نیز حجت الاسلام اسدالله رضوانی به سمت مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان معرفی شدند.