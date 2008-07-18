اولین جایگاه گاز طبیعی فشرده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر این ایستگاه قادر است در هر شبانه‌ روز حدود 50 خودرو را گازرسانی کند که زمان سوختگیری هر خودرو حدود 25 دقیقه است، ضمن اینکه پیش بینی شده تا اواسط مرداد این ایستگاه به کارت سوخت نیز مجهز شود.

بر اساس این گزارش قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده در این جایگاه هشتاد ریال است، این در حالی است که در جایگاه‌های عمومی هر مترمکعب گاز سی ‌ا‌ن ‌جی به قیمت 20 تومان به مشتریان و هشتاد ریال به جایگاه‌ها عرضه می شود.

همچنین قرار است در سال جاری 6 هزار خودرو به صورت کارخانه ‌ای یا کارگاهی تبدیل سوخت شوند.

حسین ‌نیا مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در این مراسم، با بیان اینکه از 800 ایستگاه دو منظوره 35 ایستگاه و ازهزار ایستگاه تک منظوره حدود 96 درصد در تهران خواهد بود، اظهار داشت: تا هفته گذشته 92 جایگاه در تهران به بهره‌ برداری رسیده بود که با احتساب جایگاه متوسط CNG این تعداد به 93 ایستگاه افزایش پیدا کرد.

سعید پاک سرشت مدیر پژوهش شرکت ملی گاز نیز با اشاره به اینکه قرار است دو ایستگاه متوسط سوختگیری دیگر هم در سایر مراکز نصب شود، از برگزاری نخستین همایش CNG کشور در 12 و 13 مرداد خبر داد.