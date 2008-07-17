با زور تهدید مذاکره نخواهیم کرد / آغاز تغییرات در سیستم مدیریتی سپاه

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سردار پاسدار محمدجعفر اسدی ظهر امروز در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه حضرت عباس (ع) استان در تالار ولایت گفت : ما گفتگوی تمدنها را نفی نمی کنیم اما آنها اهل گفتگو نیستند و ادبیات آنها ادبیات فرمایشی و دستوری است.

وی افزود : واقعیتهای کنونی دنیا نشان می دهد که کشورهای غربی به جز زبان زور چیز دیگری نمی فهمند اما باید بدانند که ملت ما نیز هرگز زیر بار زور نخواهد رفت.

اسدی در ادامه با اشاره به تغییراتی که در سیستم مدیریتی سپاه پاسداران اعمال می شود، تصریح کرد : این تغییرات بر اساس چشم انداز افق 20 ساله طراحی شده و یک سری کارهای اساسی را در سپاه شامل می شود که تغییرات در سیستم مدیریتی بخش اول این تغییرات است.

وی تصریح کرد : تغییرات در سیستم مدیریتی در دو بخش تغییرات در نمایندگی ولی فقیه و حوزه فرماندهی صورت می گیرد که اکنون این بخش در حال شکل گیری بوده و امیدواریم با وحدت، پشتکار و همدلی ثمرات و برکات خوبی داشته باشد. برای اعمال این تغییرات بحثها و جلسات طولانی انجام شده و در حال حاضر بر اساس دفاع همه جانبه ای که برای کشور نیاز است اجرا می شود.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نیروی نظامی کشورمان در مقابل هر ارتشی خواهد ایستاد، تاکید کرد : در صورت عملی شدن تهدید بیگانگان نیروهای نظامی کشورمان با آمادگی و افتخار در مقابل هر ارتشی خواهد ایستاد.

وی افزود : دشمنان جرات عملی کردن تهدیدهای خود را ندارند اما در صورتی که این حماقت را مرتکب شوند با تمام توان در مقابل آنها خواهیم ایستاد. آمریکا و متحدانش با حضور در خلیج فارس، افغانستان و عراق با تهدیدهای خود چشم طمع به کشورمان را دارند اما آنها سخت در اشتباه بوده و با خفت و خواری از خلیج فارس بر خواهند گشت.

اسدی با بیان اینکه قدر ولایت ققیه و نیروهای مخلص و بسیجی را باید بیش از اینها بدانیم ، خاطرنشان کرد: عزت و عظمت کنونی کشورمان در سایه قرآن، اهل بیت (ع) و ولایت فقیه شکل گرفته و باید قدر آنها را بدانیم.

در پایان این مراسم و طی حکمی از سوی فرمانده کل سپاه پاسدران سرهنگ جلیل بابازاده به عنوان فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان، سرهنگ قنبر کریم نژاد به سمت جانشین فرمانده و حجت الاسلام اسدالله رضوانی به سمت مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان معرفی شدند.