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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۵

علامه فضل الله:

فشارها به ایران برای توقف غنی سازی بی نتیجه بود

فشارها به ایران برای توقف غنی سازی بی نتیجه بود

علامه فضل الله از علمای برجسته لبنانی در اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای غرب و پافشاری بر حقوق هسته ای خود تاکید کرد: فشارهای غرب به جمهوری اسلامی ایران برای توقف غنی سازی اورانیوم کارساز نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر علامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنانی در دیدار با هیئت ایرانی شرکت کننده در مراسم استقبال از اسرای لبنانی گفت : رژیم صهیونیستی همچنان درتلاش است تا از طریق لابی یهودی در آمریکا به نفع خود ، آمریکا را وارد جنگ با ایران کند.

این عالم برجسته لبنانی در ادامه تصریح کرد: این موضوع وارد مرحله جدیدی شده است به طوری که فشارها علیه ایران افزایش یافت، اما در مقابل این فشارها نتوانست ایران را از حقوق خود در غنی سازی اورانیوم به عقب براند.

علامه محمد حسین فضل الله که یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمار می رود، گفت : شواهد موجود حاکی از آن است که شمار زیادی از مقامهای مرتبط با این پرونده(در اشاره به عقب نشینی برخی کشورهای غربی از مواضع خصمانه خود در برابر ایران) از بعضی از مسائل این پرونده عقب نشینی کردند و درعین حال تلاش می کنند تا بعضی از شروط خود را به خاطر حفظ آبروی خود در این پرونده و به طور کلی روابط خود با غرب اعمال کنند.

کد مطلب 717502

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