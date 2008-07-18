به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز پنجشنبه در دمشق دیدار و پیرامون راههای تحکیم مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.



بشار اسد با ابلاغ درودهای گرم خویش به مقام معظم رهبری و رئیس جمهوراسلامی ایران اظهار داشت: پیروزی های اخیر مقاومت حزب الله در لبنان موجب افتخار همگان است و ما آزادی اسرای لبنان را تبریک می گوییم.

رئیس جمهوری سوریه رایزنی های مقامات سوریه وجمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی را مفید و سازنده توصیف کرد و گفت: رایزنی های مستمر در شرایط حساس فعلی در چارچوب منافع مشترک و خنثی سازی توطئه ها بسیار مهم و ضروری است.

وی همچنین در خصوص روابط دو جانبه بر ضرورت رایزنی های تنگاتنگ و رفت و آمدهای نزدیکتر برای تعمیق مناسبات دو جانبه تاکید کرد.

بشار اسد با اشاره به آخرین تحولات عراق تصریح کرد: ما امیدواریم از طریق رایزنی های عراق و سوریه بتوانیم در جهت کمک به مردم عراق و مساعدت به آنان اقدام نماییم.

متکی و بشار اسد همچنین آخرین تحولات لبنان، فلسطین، عراق و سودان را مورد رایزنی قرار دادند.