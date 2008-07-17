سازمان تامین اجتماعی نیازمند تحول درون سازمانی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین امیری بعد از ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در محل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: با رویکرد تکاملی در روسای شعب می توان به سمت تکامل تدریجی مدیریت پیش رفت که این هدف به صورت پیشرفتهایی در ذهن و ابزار خودش را نشان می دهد و مثلث سازمان تامین اجتماعی، دولت و شرکای اجتماعی که تامین اجتماعی را ایجاد می کنند تشکیل داد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی به درنظر گرفتن حق بیمه بر اساس تورم جامعه اشاره کرد و ادامه داد: قصد داریم برای اولین بار سیستم سوشال (اجتماعی) را اجرا کنیم و انتظارات قانونی شرکا، دولت و سازمان از یکدیگر را به مرحله اجرا بگذاریم.

امیری با بیان اینکه امروز لزوم بازنگری از قوانین و مقررات و بخشنامه های ما به سوی مردم شیب دارد گفت: این مسئله از اصلاحات موردی دولت نهم در سازمان تامین اجتماعی بوده است.

وی با اشاره به اینکه امروز ازدحام به سوی سازمان تامین اجتماعی بیش از حد است افزود: قصد داریم با واگذاری بخشی از کارها به کارگزاری ها بتوانیم خدمات بهتری را برای در جامعه بیمه شدگان راه اندازی کنیم.

رئیس سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به نگاه جدید این سازمان به پارادیم مدیریت به جای کنترل مدیریتی گفت: با توجه به اینکه امروز موج سوم تامین اجتماعی در تمام لایه های جامعه طنین اندار شده باید فضایی ایجاد کنیم که سازمان در هزاره سوم با نگاهی به روز حرکت کند و این تحول سازمانی از آن جهت است که دولت تحول اقتصادی را اعمال می کند و ما تحول سازمانی را می بینیم.

وی با اشاره به اصل 29 قانون در این خصوص اظهار داشت: آحاد مردم جامعه باید در زیر چتر پوشش این سازمان اعم از بیکاری، بیماری و بازنشستگی قرار بگیرند که در برنامه توسعه چهارم هم با تاکید بر این مسئله که عنوان شده تا پایان این برنامه تمام لایه های مختلف جامعه شهری و روستایی باید تحت پوشش قرار بگیرند.

وی با اشاره به اینکه نگرانی سازمان در مورد کارگران فصلی است که در ایام غیر فصل همچنان بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی می باشند گفت: در این مورد باید بیمه باید به صورت بیمه اختیاری و یا بیمه مشاغل آزاد اجرا شود که تا کنون در این زمینه کاری صورت نگرفته است.