به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسین سبحانی نیا بعد از ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران مشهدی گفت: ظرفیت های نظامی امروز ایران با ظرفیت های زمان انقلاب و قبل از جنگ غیر قابل مقایسه است و نفوذ آن را در آزمایشهای موشکی اخیر کشور مشاهد کردیم.

وی با اشاره به امینت و عملکرد نیروی انتظامی کشور گفت: چند محور در این خصوص مطرح است که از آن جمله استفاده از ظرفیتهای علنی مجلس برای این موضوع است تا توجه به امنیت ملی کشور بالا برود.

وی تصریح کرد: در خصوص محورهای هسته ای ایران باید توجه بیشتری صورت گیرد و نیروی های نظامی و اقتصادی باید با اقثدار بیشتری عمل کنند.

سبحانی نیا اظهار داشت: نیروی انتظامی باید کارآمد بوده و با اخلاق اسلامی بتواند جلوه نظام را به صورتی مستقیم نمایش دهد.

حجت الاسلام سبحانی نیا تصریح کرد: از جمله مهمترین برنامه هایی که کمیسیون به آن توجه می کند بحث انرژی هسته ای، صنایع و برنامه هاست.

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: در حال حاضر کمیسیون ها در مجلس شکل گرفته اند و جای خود را پیدا کرده اند و هر کمیسیون اهداف خود را به طور مشخص دنبال می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مباحث امنیت داخلی و خارجی عنوان کرد: با توجه به کارهای سازمان مجاهدین خلق باید بتوانیم فعال تر عمل کنیم. مسئولین نیز بر این موضوع بیشتر اهمیت می دهند.