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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۰

مصالح ساختمانی صادراتی ایران به افغانستان فاقد کیفیت لازم است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن ساختمان سازی افغانستان گفت: تمام مصالح ساختمانی صادر شده از ایران به این کشور فاقد کیفیت لازم است.

عبدالرحمن صلاحی ظهر امروز در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان، خدمات فنی و مهندسی، کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی به خبرنگار مهر گفت: به دلیل وجود مصالح بی کیفیت و غیر استاندارد بازار، ساخت و سازهای شهری با رکود مواجه شده است.

وی گفت: افزایش مصالح ساختمانی فاقد کیفیت ایران در افغانستان نظم بازار تولید برخی مصالح داخلی افغانستان را برهم زده است. ادامه این روند مشکلاتی در صادرات مصالح ساختمانی به افغانستان به وجود خواهد آورد.

صلاحی با اشاره به اینکه ایران به کیفیت محصول و قیمت آن باید توجه کند هشدار داد: با این روند در آینده ای نزدیک ایران، بازار افغانستان را در زمینه عرصه مصالح ساختمانی از دست خواهد داد.

کد مطلب 717511

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