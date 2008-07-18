"رد کلیف" جان وو در چین رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد به گفته چاینا فیلم گروپ، توزیع‌کننده فیلم جدید جان وو، این فیلم در اولین روز نمایش در چین 27 میلیون یوان فروش داشت که این خود یک رکورد دیگر است.



به گزارش خبرگزاری شینهوا، "رد کلیف" در چهار روز نخست اکران رکوردهای قبلی را که در اختیار "نفرین گل طلایی" ژانگ ییمو و "ببر خیزبرداشته، اژدهای پنهان" آنگ لی بود جا به جا کرد. فیلم وو در عین حال انیمیشن "کنگ فو پاندا" را نیز شکست داد که در نخستین هفته نمایش 50 میلیون یوان فروخت. این فیلم از 10 ژوئن در شش کشور آسیایی اکران شده و فعلا در مجموع 26 میلیون دلار فروش داشته است.



"رد کلیف" که با اقتباس از یک رمان کلاسیک چینی به نام "رومانس سه امپراتوری" ساخته شده فیلمی با مدت زمان بیش از چهار ساعت است که در آسیا در دو قسمت پخش می‌شود. تونی لیونگ چیو وای، تاکشی کانشیرو، ژانگ فنگی، چانگ چن و لین چیلینگ در ردکلیف نقش‌آفرینی می‌کنند که با بودجه‌ای 80 میلیون دلاری ساخته شده است.

داستان فیلم در آخرین روزهای حکمرانی سلسله هان در سال 208 روی می‌دهد و درباره نبردهایی است که دوره "سه امپراتوری" و حکمرانی سه امپراتور در چین را به همراه داشت. "رد کلیف" با واکنش متفاوت منتقدان روبرو شده است. ماه پیش مرگ یکی از بدلکاران سر یکی از صحنه‌های فیلمبرداری باعث شد نام این فیلم تا در صدر اخبار باشد.

جان وو 62 ساله چهار دهه است در سینما فعالیت دارد و سازنده فیلمهایی چون "یک دنیای بهتر"، "قاتل"، "گلوله در سر"، "تیر شکسته" و "ماموریت: غیرممکن 2" است. ساخت فیلمی سینمایی از روی کتاب مصور "کالیبر" از پروژه‌های آتی اوست. در قصه اصلی، شاه آرتور و شوالیه‌های او به عنوان جنگجویان قرن نوزدهمی تصویر شده‌اند.

وو این روزها در حال تدوین قسمت بعدی فیلم "رد کلیف" است که ژانویه سال آینده در آسیا و کمی بعد در دیگر نقاط دنیا به نمایش درمی آید. او قبلا اعلام کرده بود پس از به پایان رساندن "رد کلیف"، فیلم عاشقانه و 40 میلیون دلاری "1949" را می‌سازد.

این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته می‌شود که در پایان جنگ جهانی دوم و در سال‌های آخر جنگ داخلی در چین روی می‌دهد و فعلا در مرحله انتخاب بازیگر قرار دارد. از دیگر پروژه‌های آمریکایی وو می‌توان به بازسازی درام جنایی "دسته سیسیلی‌ها" (1969) با بازی آلن دلون و لینو ونتورا و "شکاف" درباره یک کارگر چینی که در قرن نوزدهم در خطوط آهن بین قاره‌ای آمریکا کار می‌کند، اشاره کرد.