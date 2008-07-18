سومین "مومیایی" در چین رفع توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد بیل کنگ، تهیه‌کننده و توزیع‌کننده یونیورسال در هنگ کنگ و چین در این باره گفت: اکنون ما یک گواهی داریم که برابر با آن مجاز هستیم فیلم "مومیایی 3" را در چین و خارج از این کشور توزیع کنیم.





صحنه‌ای از فیلم "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها"

"مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" از 31 ژوئیه (10 مرداد) در کشورهای آسیایی شامل هنک کنگ، سنگاپور و کره جنوبی و از یکم اوت (11 مرداد) در آمریکا اکران می شود. تاریخ نمایش این فیلم در چین هنوز قطعی نشده، اما احتمالا اواخر اوت خواهد بود. کنگ بهترین تاریخ برای نمایش سومین فیلم مجموعه "مومیایی" در چین را پس از بازی‌های المپیک دانست که هشتم تا 24 اوت در این کشور برگزار می‌شود.

او در عین حال از نمایش این فیلم در 1200 نسخه که نیمی از آنها دیجیتالی است خبر داد. هفته پیش اداره دولتی رادیو، فیلم و تلویزیون چین در گفتگو با نشریه ورایتی بدون اشاره به جزئیات بیشتر، نمایش "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" را در این کشور مستلزم انجام تغییرات در فیلم اعلام کرد.

به گفته کنگ، تغییرات مورد نظر اداره سانسور چین بسیار جزئی است. پروژه 145 میلیون دلاری "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" تولید مشترک با چین است. با توجه به اینکه پرداختن به داستان‌های با موضوع اشباح در این کشور تابو به حساب می‌آید، اینکه مقامات چینی از ابتدا با ساخت آن موافقت کردند بسیار نامعمول بود.

داستان این فیلم در چین اتفاق می‌افتد و همان جا نیز فیلمبرداری شده است. برندان فریزر در سومین قسمت از سری فیلم‌های "مومیایی" بار دیگر در نقش اصلی ظاهر می‌شود و داستان در شانگهای 1946 روی می‌دهد. جت لی و میشل یوه بازیگران معروف چینی نیز در "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" نقش‌آفرینی می‌کنند که راب کوهن آن را کارگردانی کرده است.



سازندگان "مومیایی 3" برای فیلمبرداری بخش‌هایی از فیلم "مومیایی 3" سه ماه را در چین گذراندند. آنها یک نسخه بدل از دیوار چین ساختند و به ارتشی از جنگجویان تراکوتا جان بخشیدند که در کنار امپراتور فناناپذیرشان با بازی لی مبارزه می‌کنند.



"مومیایی" و "بازگشت مومیایی"، دو قسمت قبلی مجموعه "مومیایی" را استفن سامرز سال‌های 1999 و 2001 کارگردانی کرد که قسمت دوم در بازار آمریکای شمالی 202 میلیون دلار و در سایر نقاط دنیا 231 میلیون دلار فروخت. راب کوهن 59 ساله خالق آثاری چون "سه ایکس"، "سریع و خشمگین" و "سه ایکس" است.