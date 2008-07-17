رژیمهای عربی اسرای خود را در زندانهای اسرائیل به حال خود رها کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر علامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنان در واکنش به پیروزی بزرگ حزب الله در برابر رژیم صهیونیستی در انجام عملیات تبادل اسرا اعلام کرد: کشورهای عربی و اسلامی باید از تجربه مقاومت لبنان در عملیات تبادل اسرا استفاده کنند تا جامعه جهانی مستکبر را برای به رسمیت شناختن و تایید حقانیت حقوقمان مجبور کنند.

علامه فضل الله تصریح کرد : این تجربه(پیروزی حزب الله)، جایگاه مسلمانان و عربها را که رژیمهایشان در قبال آن سهل انگاری می کردند،به آنها بازگرداند.

وی افزود : سازمانها و نهادهای بین المللی با جایگاه مسلمانان و عربها مانند انسان درجه ششم رفتار می کردند و این درحالی است که بیشترین توجه را به یهودیان دارند.

علامه فضل الله که یکی از علمای برجسته لبنان به شمار می رود، گفت : این عیب است که رژیمهای عربی، اسیران خود را در زندانهای دشمن صهیونیستی رها کردند یا از مطرح کردن این مسئله ترس دارند؛ درحالی که بعضی از این اسیران زنده دراین زندان ها دفن شده اند.

وی افزود: ارزش مقاومت لبنان این است که ملتهای عربی و اسلامی از آن الهام بگیرند و جایگاه این ملتها را به جای اصلی اش بازگرداند و جهان را مجبور کرد که حقوق این ملتها را به رسمیت بشناسند.

به گزارش مهر، روز چهارشنبه 16 جولای(26 تیر)در جریان تبادل اسرا که به عملیات رضوان نامگذاری شد، سمیر قنطار پس از حدود 30 سال به همراه خضر زیدان، ماهر کورانی، محمد سرور و حسین سلیمان 4 اسیر دیگر لبنانی آزاد شدند و همچنین پیکر 200 شهید از جمله شهدای لبنانی به حزب الله تحویل داده شد.در مقابل رژیم صهیونیستی،اجساد دو نظامی خود را از حزب الله تحویل گرفت.