به گزارش خبرنگار مهر در بردسکن، حبیب الله مقامی عصر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: تاکنون 4 هزار و 415 طرح با مبلغ 501 میلیارد ریال و با اشتغال زایی 7 هزار و 520 نفر به بانک های عامل شهرستان معرفی شده که از این تعداد تاکنون 1998 طرح با مبلغ 130 میلیارد ریال و با اشتغال زایی 3 هزار و 36 نفر موفق به دریافت تسهیلات خود شده اند.

مقامی با اشاره به وضعیت خشکسالی و سرمازدگی منطقه و روند کند پرداختی بانک ها به طرح های نیمه تمام گفت: به زودی این مشکل مرتفع می شود.

فرماندار بردسکن مجموع اعتبارات طرح های زود بازده اقتصادی طی دو سال گذشته برای این شهرستان را بالغ بر 800 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون بیش از 130 میلیارد ریال اعتبارات در قالب 1998 طرح به متقاضیان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق دستور العمل ارسالی از استان طرح هایی که تا سقف 50 تا 100 میلیون تومان باشند به تشخیص فرماندار و از 100 میلیون تا یک میلیارد تومان توسط کمیته تخصصی استان مورد بررسی قرار می گیرد و از یک میلیارد تا 5 میلیارد در کارگروه اشتغال استان و از 5 میلیارد تومان به بالا باید به تائید بانک مرکزی برسد.

فرماندار بردسکن گفت: در حوزه تسهیلات طرح های زودبازده اقتصادی با توجه به مشکل نقدینگی بانک ها فعلا دستگاه های اجرایی از قبول کردن پروژه های جدید خودداری کنند و اولویت را به طرح های نیمه تمام و طرح هایی که عقد قرارداد شده، بدهند.

مقامی همچنین به عملکرد کمیته نظارت کارگروه اشتغال این شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون از 322 پروژه بازدید شده فقط 10 درصد آن اجرا نشده است.