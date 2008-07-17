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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۷

1998 طرح بنگاه‌های زودبازده در بردسکن تسهیلات دریافت کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار بردسکن از دریافت تسهیلات 1998 طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بردسکن، حبیب الله مقامی عصر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: تاکنون 4 هزار و 415 طرح با مبلغ 501 میلیارد ریال و با اشتغال زایی 7 هزار و 520 نفر به بانک های عامل شهرستان معرفی شده که از این تعداد تاکنون 1998 طرح با مبلغ 130 میلیارد ریال و با اشتغال زایی 3 هزار و 36 نفر موفق به دریافت تسهیلات خود شده اند.

مقامی با اشاره به وضعیت خشکسالی و سرمازدگی منطقه و روند کند پرداختی بانک ها به طرح های نیمه تمام گفت: به زودی این مشکل مرتفع می شود.

فرماندار بردسکن مجموع اعتبارات طرح های زود بازده اقتصادی طی دو سال گذشته برای این شهرستان را بالغ بر 800 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون بیش از 130 میلیارد ریال اعتبارات در قالب 1998 طرح به متقاضیان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق دستور العمل ارسالی از استان طرح هایی که تا سقف 50 تا 100 میلیون تومان باشند به تشخیص فرماندار و از 100 میلیون تا یک میلیارد تومان توسط کمیته تخصصی استان مورد بررسی قرار می گیرد و از یک میلیارد تا 5 میلیارد در کارگروه اشتغال استان و از 5 میلیارد تومان به بالا باید به تائید بانک مرکزی برسد.

فرماندار بردسکن گفت: در حوزه تسهیلات طرح های زودبازده اقتصادی با توجه به مشکل نقدینگی بانک ها فعلا دستگاه های اجرایی از قبول کردن پروژه های جدید خودداری کنند و اولویت را به طرح های نیمه تمام و طرح هایی که عقد قرارداد شده، بدهند.

مقامی همچنین به عملکرد کمیته نظارت کارگروه اشتغال این شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون از 322 پروژه بازدید شده فقط 10 درصد آن اجرا نشده است.

کد مطلب 717539

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