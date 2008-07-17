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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۹

به گفته یک مقام صهیونیست

اسرائیل درصدد انتقال نفت و آب از طریق ترکیه به مناطق اشغالی است

وزیر امور زیر بنایی رژیم صهیونیستی که سرگرم دیدار از ترکیه است؛ از تصمیم این رژیم برای تاسیس یک خط لوله برای انتقال آب و نفت به سرزمینهای اشغالی 1948 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بنیامین بن الیعازر در دیدار با حلمی گولر وزیر انرژی ترکیه در آنکارا گفت : اسرائیل قصد دارد تا با ساخت یک خط لوله، از ترکیه نفت، گاز طبیعی، آب و برق را به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948)منتقل کند.

حلمی گولر وزیر انرژی ترکیه پس از این دیدار اظهار داشت : مسئله انرژی ، پروژه های مشترک منطقه ای در این رابطه و پروژه جریان مدیترانه - که بین ترکیه و اسرائیل ساخته خواهد شد -عملی می شود و این مسئله در دستور کار گفتگوهای ما بود.

گولر گفت : هند نیز در این پروژه شرکت دارد بنابراین نشستی سه جانبه با شرکت مقامهای سه طرف در 10 روز آینده انجام خواهد شد.

کد مطلب 717540

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