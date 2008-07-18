  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۴

متخلفین صنوف بوشهر جمع آوری شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر : رئیس پلیس امنیت عمومی استان بوشهر گفت : مأموران امنیت عمومی استان در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و همچنین با توجه به فصل تابستان و عرضه لباس های نامتعارف توسط واحد های صنفی اقدام به جمع آوری صنوف متخلف در بوشهر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر سرهنگ قلندر لشکری عصر امروز در نشستی هفتگی با خبرنگاران افزود : پلیس امنیت عمومی بوشهر طی یک عملیات دو روزه ، یک هزار و 876 واحد صنفی بازدید کرد.

وی اظهار داشت : از این شماره بازدید صورت گرفته 601 واحد صنفی پوشاک فروشی بصورت محسوس و یک هزار و 185 واحد صنفی نیز بطور نامحسوس بازدید نمودند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان بوشهر اضافه کرد : پلیس در این راستا به کارکنان و شاغلین 449 واحد تذکر لسانی داده و از 275 نفر تعهد کتبی اخذ نمود.

لشکری از شناسایی 178 واحد صنفی فاقد پروانه کسب خبر داد و گفت : این واحد ها جهت ساماندهی و اخذ پروانه کسب به مراجع صدور هدایت شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی با اعلام اخطاریه پلمپ 37 واحد صنفی طی این عملیات افزود: مأموران امنیت عمومی در این راستا تعداد 8 مورد مانکن با پوشش نامتعارف و زننده جمع آوری و تعداد 16 حلقه سی دی مبتذل، 10 حلقه نوار کاست غیرمجاز، 4 دستگاه کیس رایانه حاوی موارد ممنوعه، 14 عدد تی شرت ، 3 عدد مجسمه زن و مرد کشف و ضبط کردند.

کد مطلب 717545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه