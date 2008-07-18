متخلفین صنوف بوشهر جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر سرهنگ قلندر لشکری عصر امروز در نشستی هفتگی با خبرنگاران افزود : پلیس امنیت عمومی بوشهر طی یک عملیات دو روزه ، یک هزار و 876 واحد صنفی بازدید کرد.

وی اظهار داشت : از این شماره بازدید صورت گرفته 601 واحد صنفی پوشاک فروشی بصورت محسوس و یک هزار و 185 واحد صنفی نیز بطور نامحسوس بازدید نمودند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان بوشهر اضافه کرد : پلیس در این راستا به کارکنان و شاغلین 449 واحد تذکر لسانی داده و از 275 نفر تعهد کتبی اخذ نمود.

لشکری از شناسایی 178 واحد صنفی فاقد پروانه کسب خبر داد و گفت : این واحد ها جهت ساماندهی و اخذ پروانه کسب به مراجع صدور هدایت شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی با اعلام اخطاریه پلمپ 37 واحد صنفی طی این عملیات افزود: مأموران امنیت عمومی در این راستا تعداد 8 مورد مانکن با پوشش نامتعارف و زننده جمع آوری و تعداد 16 حلقه سی دی مبتذل، 10 حلقه نوار کاست غیرمجاز، 4 دستگاه کیس رایانه حاوی موارد ممنوعه، 14 عدد تی شرت ، 3 عدد مجسمه زن و مرد کشف و ضبط کردند.