تاکید و تذکر وزارت بهداشت به داوطلبان تحصیل در دانشگاههای خارجی

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور تنها یک مجوز کلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طور عام دریافت می کنند و این مسئله به معنی اعزام دانشجویان به دانشگاههای معتبر نیست.

وی افزود: خانواده ها و دانشجویان علاقمند به تحصیل در خارج از کشور باید دانشگاههای مورد پذیرش که مدارک تحصیلی آنها از سوی وزارت بهداشت مورد ارزشیابی قرار می گیرند را پیش از اقدام شناسایی کنند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: دفتر مشاوره برای دانشجویان علاقمند به تحصیل در خارج از کشور در وزارت بهداشت تأسیس شده است و آنها می توانند پس از استعلام از این دفتر، نسبت به اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر اقدام کنند.

وی تأکید کرد: اعلام موسسات آموزشی مجاز به اعزام به دانشجو الزاماً به معنی اعزام دانشجو از سوی این موسسات به دانشگاههای معتبر نخواهد بود.

حسن زاده به مهر گفت: افراد علاقمند به تحصیل می توانند از هر دانشگاهی در خارج از کشور پذیرش اخذ کنند اما در این میان باید به این مسئله توجه داشته باشند که مدرک آن دانشگاهها باید در داخل کشور مورد ارزشیابی قرار گیرد و در غیر این صورت در رشته های علوم پزشکی این افراد امکان فعالیت در آن رشته را نخواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به دلیل اهمیت رشته های علوم پزشکی و تفاوت در ماهیت این رشته با سایر رشته های علمی است. در واقع وزارت بهداشت اجازه به فعالیت فارغ التحصیلان دانشگاههای غیرمعتبر نخواهد داد.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: فردی که در رشته های وابسته به علوم پزشکی به تحصیل می پردازد قطعاً زمان و پول زیادی نیز در این باره می پردازد بنابراین وزارت بهداشت توصیه می کند که فرد در انتخاب دانشگاه مورد نظر خود به مسائل مختلف توجه کافی داشته باشد که این کار با مشاوره گرفتن از دفتر مشاوره تحصیلی وزارت بهداشت قابل انجام است.