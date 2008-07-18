تکلیف ملی پوش وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد فردا مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه پیش از این نام سعید ابراهیمی آزاد کار وزن 96 کیلوگرم استان همدان بعنوان ملی پوش المپیکی کشورمان اعلام و به کمیته ملی المپیک نیز معرفی شد اما هفته گذشته سخنان مدیر تیمهای ملی کشتی باب تازه ای از حواشی را در آستانه بازیهای المپیک 2008 پکن در این رشته باز کرد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی با ابراز ابهامات در وزن 96 کیلوگرم اعلام کرد که اعزام ابراهیمی قطعی نیست و امیری نیز به همین میزان شانس دارد. اما تجربه ، آمادگی و موفقیت ابراهیمی در رقابتهای اخیر جام زیلکوفسکی بار دیگر شایستگی های این ملی پوش را به اثبات رساند تا شانس بیشتری برای اعزام به پکن بدست آورد.

به همین منظور اعضای کادر فنی تیم ملی بهمراه اعضای کمیته اجرایی فدراسیون کشتی امروز و فردا بعد از تمرینات، جلساتی را درخانه کشتی تهران برپا خواهند کرد تا تکلیف ملی پوش اعزامی این وزن را بطور قطعی مشخص نمایند.