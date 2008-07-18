نصر آزادانی به مدال طلا دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان روز گذشته با حضور تکواندوکاران 42 کشور جهان در بلگراد آغاز شد. در اولین روز این رقابت ها علیرضا نصر آزادانی تکواندوکار ملی پوش کشورمان که دو ماه قبل در مسابقات قهرمانی آسیا و همچنین دوره قبلی مسابقات صاحب مدال طلا شده بود موفق به تکرار عنوان قهرمانی خود شد.

وی در وزن پنجم با برتری مقابل حریفانی از اسلوونی (7 برصفر)، چین (4 برصفر) و اسپانیا (3 برصفر) به نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله با برتری (7 بر6) مقابل تکواندوکار ترکیه به بازی نهایی راه پیدا کرد. نماینده شایسته کشورمان در بازی فینال مقابل تکواندوکار کره جنوبی قرار گرفت و در حالیکه تا ثانیه های پایانی با نتیجه (3 بر2) از حریف خود پیش بود با دو اخطار داور نتیجه مبارزه به (2 بر2) تغییر کرد تا دو تکواندوکار در راند چهارم به مبارزه ادامه دهند. در این راند نصرآزادانی با ثبت امتیاز طلایی به نام خود پیروز میدان شد و عنوان قهرمانی و مدال طلا را به دست آورد.

روز گذشته علیرضا شکوری در وزن اول مردان با برتری مقابل حریفی از بلغارستان و شکست برابر نماینده ترکیه و نازیلا نظامی در بخش بانوان همین وزن با دو پیروزی مقابل نمایندگان کنیا و لهستان و شکست از حریف چین تایپه ای از جدول مسابقات حذف شدند.

امروز (جمعه) در دومین روز این مسابقات روح الله طالبی در بخش پسران دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر خواهد گذاشت و سپس به دیدار نماینده اسپانیا می رود. وی در مرحله یک چهارم نهایی به احتمال فراوان با تکواندوکاری از کره جنوبی مبارزه می کند.

در همین وزن و در بخش بانوان سمانه رضایی دیگر نماینده کشورمان در دور نخست با تکواندوکاری از برزیل و در دور دوم با نماینده لهستان مبارزه خواهد کرد.

همچنین در وزن هشتم حسین تاجیک ابتدا با نماینده چین و سپس با برنده مبارزه تکواندوکاران برزیل و اسپانیا دیدار می کند. در بخش بانوان هم شهره خلج زاده دور اول با حریفی از برزیل و سپس با تکواندوکاری از چین تایپه مبارزه می کند.

نهمین دوره رقابت های تکواندو دانشجویان جهان به مدت چهار روز در بلگراد برگزار می شود.