سرمربی تیم ملی فوتبال سوریه استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، او که در دور برگشت بازیهای انتخابی جام جهانی در مرحله سوم مربی سوریه شد، نتوانست تیمش را به دور نهایی این رقابت ها برساند.

سوریه در که گروه پنجم با تیم های ایران، امارات و کویت همگروه بود در بازی آخر و پس از برتری 3 بر یک برابر امارات شانس رسیدن به مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی را از دست داد.

محمد کویه پس از رساندن الکرامه به فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2006 نامش را بر سر زبان ها انداخت و اینک یکبار دیگر توانسته است الکرامه را به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برساند.

تیم الکرامه در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا روز 27 شهریورماه در خانه میزبان گامبا اوزاکا ژاپن خواهد بود.