دیدار دوستانه ایران - مصر لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، روز گذشته "سمیر ظاهر" رئیس فدراسیون فوتبال مصر در مصاحبه با "دریم تی وی" اعلام کرد که تیم ملی این کشور بنا به توصیه مقامات دولتی در مقابل ایران ظاهر نخواهد شد.

پیش از این قرار بود دو تیم در دیداری دوستانه روز 20 اوت – 30 مرداد در کشور امارات با هم بازی کنند.

ظاهر گفت : " وزارت خارجه مصر از ما خواست با ملاحظه بیشتری به این بازی فکر کنیم. آنها از ما نخواستند که بازی را لغو کنیم اما ما تصمیم گرفتیم از این مسابقه صرف نظر کنیم".

ایران که اینک در اردوی آمادگی اسپانیا به سر می برد با لغو سه بازی دوستانه در ماربلا نیز مواجه است. چند روز پیش چارلتون انگلستان و دو باشگاه اسپانیایی دیگر از بازی با ایران انصراف دادند.

تیم ملی ایران که از اول تیر ماه در چک اردو خواهد داشت و طبق برنامه با دو باشگاه چک در این کشور بازی خواهد کرد.

اولین بازی ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2010 روز 6 سپتامبر – 16 شهریور با عربستان در ریاض خواهد بود.