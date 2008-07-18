ساخت شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی آغاز شد

سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر تفاهم نامه ایجاد شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی را که در سال گذشته به امضای 3 وزارتخانه کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن رسیده بود را تقاضای وزارتخانه متبوعش از وزارت مسکن و شهرسازی برای خانه دار شدن کارگران عنوان کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص عملیاتی شدن تفاهم نامه یاد شده گفت: در برخی از شهرکهای مستعد کار آغاز شده وانجام آن در تمام شهرکهای صنعتی در دست مطالعه است.

وی ایجاد شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی را مشروط به موقعیت شهرکهای صنعتی اعلام کرد و اظهار داشت: قرار نیست تمام مشکلات مسکن کارگران را از طریق ایجاد شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی حل نماییم.

هدف از انعقاد تفاهم نامه همکاری مذکور ایجاد شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی برای تامین مسکن کارگران است، به علاوه این کار به منظور ایجاد شهرکهای مسکونی در فاصله 10 تا 15 کیلومتری از شرکهای صنعتی انجام شده است.

همچنین در تفاهم نامه یاد شده تدابیر همکاری با صنوف برای تامین مسکن شاغلین در این بخش نیز اندیشیده شده بود.