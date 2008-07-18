بحث ممیزی، سخت‌‌گیری‌های وزارت ارشاد و مسائل حاشیه‌ای آن و نیز اعتراض صاحبان تالیف که از یک ماه قبل، مطبوعات و فضای مجازی را تحت الشعاع قرار داده، به جدلی ادامه‌دار تبدیل شده و به نظر می‌رسد به این سادگی‌ها و شاید بدون تلفات تمام نشود.

پینگ پونگ معاونت فرهنگی با یک روزنامه

روزنامه کارگزاران، چکیده تمام اظهارنظرهای هفته‌های اخیر را در این‌باره جمع‌آوری کرده و پایان بخش آنها را سخنان محسن پرویز - معاون فرهنگی ارشاد - قرار داده بود که "ممیزی، سانسور نیست". خوشبختانه گروه فرهنگ و اندیشه روزنامه کارگزاران، از اتهام سیاسی کاری و آشوبگری برکنار مانده چون سخنان مسئولان فرهنگی وزارت ارشاد را تحلیل نکرده و تنها به بازخوانی آنها بسنده کرده است اما روزنامه اعتماد ملی در هفته گذشته و در دو روز متوالی یعنی 23 و 24 تیرماه دیالوگ پینگ پونگی جالبی با ارشاد برقرار کرد که البته در پاسخ بلندبالای معاونت فرهنگی به ناشی گری در حرفه‌اش متهم شد. آنچه مشخص است اینکه معاونت فرهنگی پرداختن جراید را به بحث ممیزی و قانونی یا غیرقانونی بودن آن پیش از چاپ کتاب، یک حرکت سیاسی می داند و با این احتساب هر کدام از طرفین سعی می‌کند دیگری را به دعواهای حزبی و جناحی متهم و یا دعوت کند! این بحث‌ها از آنجا آغاز شد که پرویز، مخالفان ممیزی را به مخالفان نظام تعبیر کرد.

اخباری از چند جایزه ادبی

در چنین فضایی، البته هستند کسانی که به ادبیات مستقل فکر می‌کنند و یا دست کم چنین ادعایی دارند. وبلاگ «دست نوشته های یک بیمار روانی» هفته گذشته مطلبی را با عنوان "پشت پرده‌های ادبیات معاصر ایران" به قلم محسن سراجی - صاحب وبلاگ - منتشر کرد که البته آن قدرها هم به تیتر مطلب ربطی نداشت بلکه توضیحاتی بود درباره "جایزه ادبی ایران".

در هفته ای که گذشت عباس محمدی - دبیر جایزه ادبی طهران - از معرفی برگزیدگان این جایزه در دهم مرداد ماه خبر داده و 28 تیر را آخرین فرصت ارسال آثار به دبیرخانه اعلام کرده است.

مدیا کاشیگر، دبیر جایزه روزی روزگاری نیز نشست‌هایی جانبی ترتیب داده که یکی از آنها، نگاه مدرن به دست‌آوردهای کلاسیک بود.

در عوض همه این جایزه‌ها که با روند خوبی پیش می‌روند، برپایی هفدهمین دوره جایزه تاریخی ادبی بنیاد موقوفات «دکتر محمود افشار» در پرده ای از ابهام است. در حالی که پیشتر خبر تعویق جایزه از سوی برگزارکنندگان اعلام شده بود، خبرگزاری فارس از عدم برگزاری جایزه در سال 87 خبر داد.

گریه های مرغ آمین

خواندنی‌های ادبیات در هفته گذشته نیز کم نبودند. پنجمین شماره دوهفته نامه گل آقا همراه با ویژه‌نامه‌ای برای نادر ابراهیمی، انتشار نشریه مشق آفتاب و شهروند امروز با صفحات پربار فرهنگی و ادبی و همچنین به روز شدن مجله اینترنتی "جن و پری" که پر است از مقاله‌، داستان، شعر و نقد و تحلیل‌های داستان و شعر از جمله خواندنی های این حوزه هستند.

به علاوه، سایت «خوابگرد» که از ماه قبل، معرفی‌ کتاب‌های خواندنی را به قلم احمد غلامی - منتقد ادبی - آغاز کرده، هفته گذشته به معرفی 10 کتاب تازه پرداخت. ضمنا بد نیست به «مرغ آمین» هم سری بزنید و گریه نوشت‌های مرضیه ستوده را بخوانید که از یک سرقت ادبی و نقض کپی رایت - آن هم توسط هفته‌نامه همشهری خانواده - پرده‌ برداشته است.

صفحات ادبی روزنامه‌ها هم در هفته گذشته، مطالب و مصاحبه‌های خواندنی زیادی داشتند. در این میان، مصاحبه با جواد مجابی و ویژه‌نامه‌ای درباره شعرها و داستان‌ها و در نهایت، سبک ریچارد براتیگان که طی دو روز در روزنامه کارگزاران به چاپ رسید، از مهم‌ترین مطالب ادبی روزنامه‌های هفته گذشته بود.

آخرین خبرهای جالب توجه در هفته گذشته هم آماده سازی مجموعه تلویزیونی 100 قسمتی "دنیای کتاب" با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با کتاب و کتابخوانی در هفته کتاب، صدور مجوز نشر برای کتاب‌های "عاشقانه های عصر خشونت" و "شعر روزهای دلتنگی" (اشعاری از شعرای نامدار اروپایی) با ترجمه خسرو ناقد و تهیه مجموعه 10 جلدی "تاریخ شفاهی تئاتر کودک و نوجوان" توسط منوچهر اکبرلو و... بود.