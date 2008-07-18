آمریکامی تواند بدون واسطه ازدیدگاه ایران مطلع شود/خوش بینی به نشست ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس و خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، "منوچهر متکی"که روز گذشته برای دیدار با مقامهای بلندپایه سوریه به دمشق سفر کرده بود؛ پس از پایان دیدار با رئیس جمهوری این کشور و معاون وی، به دیدار همتای سوری خود رفت.

متکی و ولید المعلم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از پایان دیدار خود شرکت کردند.



متکی درباره نتایج گفتگوهای خود با مقامهای سوری گفت مذاکرات مهم و سازنده ای با بشار اسد و سایر مسئولان سوریه داشته است.

متکی افزود: روابط دوجانبه بین سوریه وایران در مسیر صحیح خود حرکت می کند.



وی همچنین خرسندی ایران را از سطح برجسته این روابط ابراز داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت محور مذاکراتش درباره مسائل مورد علاقه دو کشور و اوضاع کلی منطقه بوده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که لبنان درپرتو اجرای توافقنامه دوحه و انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شاهد پیشرفت و شکوفایی بیشتری باشد.

متکی آزادی اسیران لبنانی و بازگشت آنها به کشورش خویش را پیروزی بزرگی برای مقاومت لبنان دانست و درباره آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای رژیم اسرائیل ابراز امیدواری کرد.

وی درپاسخ به سئوالی درباره تلاشهای سوریه برای بازپس گیری بلندیهای اشغالی جولان در پرتو مذاکرات غیرمستقیم میان سوریه و رژیم اسرائیل به میانجیگری ترکیه، حمایت تهران را از مواضع دمشق و حق آن در بازپس گیری این بلندیها اعلام کرد و گفت : جولان بخشی از سوریه است و باید بازپس گرفته شود و امت عربی و اسلامی بی صبرانه منتظر جشن بازگشت بلندیهای اشغالی جولان به میهن درنزدیکترین زمان هستند.

متکی همچنین بر حمایت کشورش از امنیت و ثابت در عراق تاکید کرد و گفت : ایران به همراه سوریه، ترکیه و کشورهای همجوار به منظور خارج کردن عراق از مشقت و دشواری کنونی خود تلاش می کند.

وی حکم دادگاه جنایی بین المللی درباره رئیس جمهوری سودان را محکوم و ابراز اطمینان کرد که همه کشورهای عربی و اسلامی و آفریقایی با این حکم مخالفت خواهند کرد.

متکی همچنین درباره موضوع هسته ای کشورمان اظهار داشت : موضع سوریه درقبال مسئله هسته ای ایران جای تقدیر و احترام دارد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که نشست ژنو در شنبه آینده درباره مسئله هسته ای ایران تحولات مثبتی به همراه داشته باشد.



متکی گفت : این نشست درباره تعیین چارچوب و سازوکار همکاری میان ایران و کشورهای اروپایی بحث و گفتگو خواهد کرد.

وزیرامورخارجه کشورمان درباره شرکت ویلیام برنز معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا در نشست ژنو اظهار داشت :" حضور نماینده آمریکا به ایالات تحده کمک خواهد کرد به طور مستقیم و بدون واسطه در جریان دیدگاه ایران قرار گیرد."



وی درباره احتمال گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران گفت : " این مسئله در حال بررسی است."

متکی درپاسخ به سئوالی درباره موضع ایران درخصوص تغییر در روابط سوریه و فرانسه اظهار داشت : اروپا خواهان آغاز کردن دوره جدیدی درباره روابط خود با منطقه است و این رویکرد جدید و اهتمام اروپا به کشورهای تاثیر گذار در منطقه به ویژه سوریه امری مثبت است.

متکی پیش از این با بشار اسد دیدار کرد؛ رئیس جمهوری سوریه در این دیدار، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را از دیدگاه مسئولان فرانسوی درباره مسئله هسته ای کشورمان آگاه و تاکید کرد : گفتگو و دیپلماسی تنها وسیله برای حل و فصل این مسئله است.

در این دیدار، آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی به ویژه در لبنان خصوصا بعد از تحولات مثبت اخیر و تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور و پیروزی بزرگ مقاومت ملی لبنان در بازگرداندن اسیران لبنانی و پیکرهای شهدای عرب و لبنانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه ایران نیز تقدیر کشورش را از مواضع سوریه به رهبری بشار اسد درباره ایران در جریان مذاکرات اخیر خود با مسئولان فرانسوی ابراز داشت و از هرگونه نقشی که سوریه می تواند برای برچیدن بحران میان غرب و ایران درباره مسئله هسته ای انجام دهد، استقبال کرد.

در این دیدار بر تداوم هماهنگی و رایزنی میان دو کشور دوست سوریه و ایران درباره مسائل مورد علاقه تاکید کرد.

ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه و احمد عرنوس معاون وی و همچنین سفیر سوریه در تهران و هیئت همراه متکی دراین دیدار حضور داشتند.

وزیر امور خارجه ایران وهیئت همراه وی همچنین به طور جداگانه با فاروق الشرع معاون رئیس جمهور سوریه و ولید المعلم دیدار و گفتگو کرد.



متکی پس از این دیدارها برای گفتگو با مقامهای بلندپایه ترکیه، دمشق را به مقصد آنکارا ترک کرد.