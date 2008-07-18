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۲۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۵

آغاز رقابت 151 هزار داوطلب /

کنکور پزشکی دانشگاه آزاد برگزار شد / اعلام نتایج در نیمه دوم شهریور

کنکور پزشکی دانشگاه آزاد برگزار شد / اعلام نتایج در نیمه دوم شهریور

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کنکور علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور بیش از 151 هزار داوطلب آزمون علوم پزشکی صبح امروز آغاز شد و با برگزاری آزمون نوبت عصر به پایان می رسد.

سیدعبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص امنیت آزمون تأکید کرد: کلیه تجهیزاتی که برای امنیت آزمون در کنکور سراسری سال جاری به کار گرفته شد، در آزمون دانشگاه آزاد نیز به کار گرفته می شود و امنیت آزمون تأمین شده است و آزمون بدون هیچ مشکلی برگزار شده است. 

وی در مورد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور دانشگاه آزاد گفت: سوابق تحصیلی و معدل دیپلم در کنکور دانشگاه آزاد تأثیری ندارد و در این کنکور ملاک قبولی تنها نمره کنکور خواهد بود.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در خصوص زمان اعلام نتایج کنکور دانشگاه آزاد یادآور شد: نتایج این کنکور نیمه دوم شهریورماه سال جاری و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری اعلام می شود.

وی گفت: در کنکور پزشکی اکثریت با دختران بوده است به طوریکه 72 درصد داوطلبان را دختران و 28 درصد داوطلبان را پسران تشکیل دادند.

سجادی جاغرق در زمینه سیستم رزرو در کنکور دانشگاه آزاد یادآور شد: در دانشگاه آزاد سیستم رزور پذیرش وجود ندارد اما افراد شرکت کننده در آزمون که حایز شرایط ورود به دانشگاه نیستند، در صورت قبولی و احراز شرایط پس از قبولی در صورتیکه پیش از ورود آنها ظرفیت رشته مورد نظر تکمیل نشده باشد، امکان ثبت نام در دانشگاه آزاد وجود خواهد داشت.

کد مطلب 717591

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