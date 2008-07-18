مسعود مرادی و حسن کامرانی فر نمایندگان داوری ایران در المپیک پکن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، پس از تست آمادگی داوران آسیایی در تهران که روز پنجشنبه برگزار شد سه داور و شش کمک داور از این قاره برای قضاوت در المپیک 2008 چین انتخاب شدند.

مسعود مرادی صبح روز پنجشنبه 27 تیرماه " آی دی کارت " ویژه المپیک را در ورزشگاه آزادی دریافت کرد

مسعود مرادی (ایران)، خلیل الغمدی (عربستان)، عبدالله الهلالی (عمان) داوران وسط آسیایی حاضر در المپیک خواهند بود. این داوران را شش کمک داور به نام های حسن کامرانی فر (ایران)، لویای صبحی (عراق)، محمد الغمدی (عربستان)، حمدی الکدری (سوریه)، خالد الان (بحرین) و صالح مرزوق (امارات) در مسابقات فوتبال بازیهای المپیک 2008 پکن همراهی خواهند کرد.

هر سه داور وسط در فهرست انتخابی قضاوت در جام جهانی 2010 نیز هستند. همه داوران روز 31 ژوئیه - 10 مرداد برای شرکت در سمینار ویژه داوری المپیک در پکن خواهند بود.