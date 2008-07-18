تداوم هماهنگی و رایزنی میان ایران و سوریه/سازنده بودن سفر متکی به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی سوریه، ولید العلم در کنفرانسی مطبوعاتی با منوچهر متکی در شهر دمشق که روز گذشته برگزار شد؛ به اهمیت سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه اشاره و آن را مفید و ثمربخش توصیف کرد و گفت : محور این دیدار درباره روابط دوجانبه میان دو کشور بود.

وی با اشاره به اینکه در دیدار متکی اوضاع کنونی منطقه بررسی شد، افزود: دیدگاههای دوطرف درباره تحولات مثبت اخیر منطقه به ویژه درباره توافقنامه دوحه، انتخاب رئیس جمهوری توافقی و تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان و بازگشت اسیران و مبارزان لبنانی به این کشور که پیروزی افتخار آمیزی برای همگان به شمار می رود، همسان بود.

ولید المعلم گفت : در این مذاکرات اوضاع عراق بررسی شد و دوطرف بر ضرورت خروج نیروهای بیگانه از آن تاکید کردند.

وزیر امور خارجه سوریه، سفر متکی را درچارچوب هماهنگی و رایزنی مداوم میان مسئولان دو کشور دانست و تصریح کرد: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق ایران است.

المعلم گفت: سوریه و ایران در صدر کشورهای منطقه بوده اند که خواستار عاری شدن خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای شده اند.

وزیر امور خارجه سوریه درباره آینده روابط کشورش و لبنان ابراز خوشبینی کرد و اظهار داشت که به زودی به بیروت سفر و پیام دعوت بشار اسد از همتای لبنانی خود را برای سفر به دمشق تسلیم وی خواهد کرد که این سفر اهمیت خاصی برای بحث و گفتکو درباره روابط دوجانبه خواهد داشت.

وی درباره موضوع عراق و هماهنگی سوریه، ایران و ترکیه در این زمینه گفت : سوریه، ایران، ترکیه و کشورهای مهم منطقه هستند و امنیت وثبات عراق برای آنها مهم است.

المعلم افزود: همه بیانیه های صادره از کشورهای همجوار عراق بر ضرورت جدول خروج نیروهای بیگانه از این کشور تاکید می کند و ما از فرایند سیاسی جاری در عراق و دولت نوری المالکی حمایت کرده ایم و همواره برای کمک به عراقی ها به منظور خروج از وضعیت دشوار خود تلاش می کنیم.