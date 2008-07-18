صنایع دستی ایران در تسخیر چین و ژاپن !

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، صنایع هر منطقه بخشی از هویت و شناسه آن منطقه است که نشان از نوع معیشت و فرهنگ آن مرزو بوم دارد و گیلانیان از دیرباز ید طولایی در ساخت صنایع دستی متنوع، زیبا و کارآمد داشته‌اند که آوازه‌اش مرزهای این کشور را درنوردیده و همواره تحسین و اعجاب مردمان ملل و ادوار را به ارمغان آورده است.

هنگامی که با ذوق و شوق به صنایع دستی این سرزمین می‌نگری ناخودآگاه در ذهن خود به این می‌اندیشی که در ورای هر یک از این آفریده‌های پرارج باید مردمانی سرشار از قوه پندار و تعقل باشند، مردمانی با ذوق شعر حافظ، عرفانیت عطار و اهل دل که گر دست به هر خاکی زنند ازآن طلایی ناب سازند.

آفریده‌های هنری ایران سرچشمه‌ای از اندیشه یا روان پاک یک هنرمند هستند،اما به رغم این گذشته درخشان این روزها بازار صنایع دستی ایرانی جای خود را به صنایع ماشینی چینی و ژاپنی داده است.

یک سازنده صنایع دستی گفت : عدم حمایت مالی دولت از این صنایع موجب شده تا برخی از صنایع به دفتر خاطرات‌ کهنه این سرزمین بپیوندد.

موسی برزگر افزود : در گذشته اکثر شهرهای گیلان در زمینه ساخت صنایع دستی چوبی بسیار فعال بوده و کارهای این منطقه همواره در بازارهای مختلف مورد استقبال مردم قرار می‌گرفته است.

وی بیان داشت : اما امروزه به دلیل گران شدن چوب و عدم توانایی صاحبان صنایع در خرید مواد اولیه چوبی، این صنعت دیگر چندان مورد استقبال سازندگان قرار نمی‌گیرد.

برزگر اعلام کرد : در شرایطی که دولت درصدد کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال است می‌تواند با یک حمایت مالی هدفمند ضمن حفظ صنایع دستی به اشتغالزایی نیز کمک کند.

یک فروشنده صنایع دستی نیز اظهارکرد : در شرایط امروز صنایع دستی ایرانی قدرت رقابت با صنایع دستی چینی و ژاپنی را ندارد و به‌همین دلیل است که اکثر فروشگاههای صنایع دستی در ایران مملو از ساخته‌های ماشینی چینی و ژاپنی شده است.

مجتبی حیدری گفت : در شرایط اقتصادی فعلی مردم به دنبال یک ساخته ارزان و شکیل هستند که صنایع چینی از این مسئله برخوردار بوده و همین امر موجب شده تا چینیها بازارهای ایرانی را از آن خود کنند.

وی اشاره کرد : بسیاری از محصولات ایرانی به دلیل نداشتن یک بسته ‌بندی زیبا و استاندارد به‌رغم ارزش فوق‌العاده از دور خارج می‌شوند.

حیدری تاکید کرد : باید در کنار حمایتهای مالی از صنایع دستی، نگاهی هم به وضعیت تکنولوژی بسته‌بندی اینگونه صنایع در کشور خود داشته باشیم.

یک کارشناس صنایع دستی هم اعلام کرد : صنایع دستی امروز به دلیل عدم حمایت دچار انحطاط تدریجی شده، چرا که به گفته بسیاری اینک دیگر در وادی یک صنایع دستی اثر جدیدی ونوی آفریده نمی‌شود بلکه همه چیز حاصل تقلید و تکرار ناهوشیارانه است.

زهرا عسکری خاطرنشان کرد : اگر ما ایرانیان با وفاداری به سنتهای اصیل خویش گشاده دستانه به گردآوری آگاهیها و طرحهای مورد پسند مردم امروز بپردازیم، مطمئنا گام بسیار مهمی در حفظ این میراث و جاودانه کردن کشور خویش خواهیم برداشت.

وی بیان داشت : صنایع دستی علاوه ‌بر بازدهی مادی و معنوی می تواند از مهاجرت روستاییان به شهر که خود پدیدآورنده مشکلات بسیار و صرف هزینه‌های کلان است پیشگیری کند.

عسکری کارشناس این حوزه نجات صنایع دستی ایرانی در گرو ارتقاء وضعیت رفاه و آسایش افرادی است که در این رشته‌ها فعالیت می‌کنند، علاوه براین باید در کنار آموزش دانش روز این صنعت به این افراد درصدد بازاریابی نیز برای اینگونه صنایع باشیم.

وی ادامه داد : باید با تحقیق و برنامه ریزی نسبت به تطبیق فرآورده‌های دستی با نیازمندیهای روز و ذوق خریداران و نسل امروز گام برداریم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان اذعان داشت : صنایع دستی استان نیازمند حمایت دولت است .

ساسان قاسمی اظهار داشت : مشکلاتی چون افزایش قیمت داخلی ، وجود رقیبان خارجی و کاهش کیفیت تولیدات موجب شده تا صنایع دستی داخلی با مشکلات زیادی روبرو شوند.

وی افزود : تخصیص یارانه‌های دولتی مانند تسهیلات ارزان قیمت، حمایت از صادرات، استانداردسازی و تخصیص بودجه‌های لازم برای پژوهش می‌تواند صنایع دستی چند هزار ساله این مرز و بوم را حمایت کند.

قاسمی معتقد است باید با تبلیغات بیشتر و حمایت دولت، جامعه را به استفاده بیشتر از صنایع دستی ترغیب کرد.

وی درادامه یادآورشد : عمده رشته‌های صنایع دستی که در حال حاضر در گیلان رواج دارد گلیم بافی، حصیربافی، معرق، قلابدوزی و زرگری است.