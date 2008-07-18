مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان فارس ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده شامگاه گذشته در نشستی خبری در تشریح مصوبات و تصمیم گیریهای هیئت دولت در جریان این سفر گفت: در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان فارس یک هزار و 548 پروژه با ارزش ریالی 559میلیارد تومان به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این پروژه ها، سه واحد پتروشیمی، گاز رسانی به 100روستا مصوباتی از این قبیل نیز در جریان سفر تصمیم گیری شد که ارزش ریالی این مصوبات نیز حدود یک هزارو 500میلیارد تومان برآورد می شود.

وی ارزش ریالی مجموع تصمیم گیریهای سفر مقام معظم رهبری به فارس را چهار هزار و 900 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از جمله مهمترین پروژه های مصوب سفر می توان به مرکز تحقیقات خشکسالی، مرکز سعدی شناسی و حافظ شناسی با اعتباری حدود 33میلیارد تومان نام برد.

استاندار فارس گفت: برای اعتبارات یک هزار و 548 پروژه مقرر شده که طی سه سال به ترتیب در سال 87 حدود 208میلیارد، 88 حدود 219میلیارد و سال 89نیز 132میلیارد تومان اعتبار پرداخت شود.

رضا زاده عنوان کرد: تربیت بدنی با 125 پروژه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با 182پروژه، دانشگاه علوم پزشکی با 150پروژه، بهزیستی استان فارس با 107پروژه، سازمان جهاد کشاورزی با 103پروژه و کمیته امداد امام با 348پروژه بیشترین مصوبات سفر را به خود اختصاص داده اند.

وی از احداث 12هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد استان به عنوان یکی دیگر از مصوبات مهم سفر یاد کرد و افزود: از این میزان واحد مسکونی دو هزار واحد توسط بنیاد مسکن برای اقشار کم درآمد در شهر و روستا به صورت تمام اقساط و طولانی مدت ساخته خواهد شد، پنج هزار واحد از سوی اوقاف در اراضی اوقاف با امکان تغییر کاربری و به صورت تمام اقساط و طولانی مدت، یک هزار و 500 واحد مسکونی توسط بهزیستی برای معلولین و مددجویان به صورت رایگان و یک هزار و 500 واحد نیز توسط کمیته امداد امام (ره) استان ساخته می شود که البته از این یک هزار و 500 واحد حدود 500 واحد به صورت رایگان است و یک هزار واحد نیز با پرداخت شش میلیون تومان کمک بلاعوض و وام کم بهره صورت خواهد گرفت.

استاندار فارس افزود: غیر از 12هزار واحد مسکونی به دو هزار و500 خانواده شهدا نیز برای تامین مسکن به هر خانواده دو میلیون تومان پرداخت می شود.

رضا زاده بیان کرد: برای بهسازی 143روستا نیز 18میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که در این بخش باید گفت در سفر رهبری سهم محرومیت زدایی و توزیع منابع استان به گونه ای ویژه دیده شده است.

وی عنوان کرد: برای طرح های آبیاری تحت فشار و عملیات آب و خاک نیز 48میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته و در حوزه تامین آب شرب عشایر نیز 10میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

استاندار فارس اظهار داشت: برای احداث 13مرکز بهداشتی و درمانی، احداث 55 خانه بهداشت، تامین 79 دستگاه آمبولانس و 15واحد مسکونی پزشکی روستایی تامین اعتبار شده است.

وی گفت: در سفر مقام معظم رهبری به استان فارس برای احداث ورزشگاه شش هزار نفره در شیراز همچنین 60 سالن ورزشی و 78 زمین ورزشی روستایی اضافه بر مصوبات هیئت دولت نیز تامین اعتبارشده است.

رضا زاده خاطرنشان کرد: در این سفر برای ایجاد دانشکده های فناوری نوین، هوا و فضا، تربیت بدنی و توسعه فضای آموزش عالی نیز 29میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه در سفر مقام معظم رهبری سه واحد پتروشیمی کازرون، لار و استهبان نیز اضافه بر مصوبات هیئت دولت به تصویب رسیده، افزود: تفاوت این مصوبه با سفر هیئت دولت در این است که در مصوبات رهبری واحدهای پتروشیمی از لوله گاز، خوراک خود را تغذیه می کنند که در سفر هیئت دولت خوراک واحد ها از خط اتیلن مرکزی تامین می شود.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: در حوزه بافت فرسوده شیراز نیز 100 میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت به تصویب رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به استان فارس نیز بیان کرد: تا این لحظه براساس گزارشات واصله، پروژه های استان 3/71 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

استاندار فارس اضافه کرد: در این خصوص شش دستگاه تکالیف خود را به طور 100درصد و هشت دستگاه نیز بالای 80درصد تکالیف خود را انجام داده ضمن اینکه کمترین دستگاه استان نیز به وظایف خود در حدود 35 درصد عمل کرده است.

رضا زاده همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید" با توجه به حجم بسیار بالای این پروژه و ارزش ریالی چشمگیر آنها آیا مدیریت استان توانایی اجرای این مجموعه از مصوبات را دارد؟" افزود: تاکنون پروژه های عظیم تری را در سطح استان اجرا کرده ایم و این ظرفیت و توانایی در سطح فارس دیده می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید" یکی از مشکلات استان فارس در حوزه فرهنگ عدم بهره مندی از مباحث سخت افزاری و زیر ساختی فرهنگ است که مصداق آن را در برنامه ارکستر موسیقی ملی ایران و عدم داشتن فضای مناسب برای برگزاری چنین برنامه سنگینی را می توان مشاهده کرد که در این خصوص استان مصوباتی داشته است؟" گفت: در سطح فارس فعالیتهای فرهنگی مناسبی طی مدت اخیر انجام شده که از آن جمله می توان از جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی نام برد.

رضا زاده همچنین گفت: حجم کارهای صورت گرفته درعرصه فرهنگ در مقایسه با سالهای گذشته بسیار چشمگیر بوده که البته با توجه به نظریات اعضای ارکستر موسیقی، آنها برنامه شیراز را یکی از برنامه های کم نظیر خود می دانستند.

وی بیان کرد: اما در عین حال اگر بگوییم تا پیش از این کم توجهی هایی در حوزه زیرساختهای لازم فرهنگی در سطح استان شده که درآنها تردید نمی کنیم و البته باید یاد آور شد طی مدت اخیر به عنوان نمونه در حوزه زیرساختهای فرهنگی پروژه هایی نظیر مجتمع های فرهنگی به بهره برداری رسیده که مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی بوده است.

رضا زاده خاطرنشان کرد: همچنین باید گفت در حوزه مجموعه کتابخانه شیراز با تصویب اعتبار شش میلیارد تومانی سفر مقام معظم رهبری می توان پس از 10سال امسال این پروژه را افتتاح کنیم.

وی همچنین گفت: افتتاح مرکز بزرگ و عظیم فرهنگی و مذهبی شیراز نیز یکی از مسائلی بود که در حوزه زیرساختهای فرهنگی در سفر مورد توجه قرار گرفت.

استاندار فارس همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص چرایی توقف عملیات اجرایی پروژه تجاری فرهنگی بین الحرمین شیراز گفت: این پروژه متوقف نشده و ضمن اینکه مجتمع بزرگ فرهنگی و مذهبی شیراز جدای از پروژه بی الحرمین است.