نشست مطبوعاتی فیلم "اتوبوس شب"
نشست مطبوعاتی فیلم "اتوبوس شب"
دهمین جشن خانه سینما
دهمین جشن خانه سینما
دهمین جشن دنیای تصویر
پشت صحنه فیلم تلویزیونی "سومین روز پس از مرگ"
دهمین جشن خانه سینما
عکس / خبرگزاری مهر
خسرو شکیبایی، خالق شخصیت ماندگار حمید هامون در فیلم سینمایی "حمید هامون"، امروز در 64 سالگی جان به جانآفرین تسلیم کرد و به خاطرهها پیوست.
نشست مطبوعاتی فیلم "اتوبوس شب"
نشست مطبوعاتی فیلم "اتوبوس شب"
دهمین جشن خانه سینما
دهمین جشن خانه سینما
دهمین جشن دنیای تصویر
پشت صحنه فیلم تلویزیونی "سومین روز پس از مرگ"
دهمین جشن خانه سینما
عکس / خبرگزاری مهر
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