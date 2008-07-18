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۲۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۰

گزارش تصویری / زنده‌یاد خسرو شکیبایی در قاب دوربین مهر ـ 1

گزارش تصویری / زنده‌یاد خسرو شکیبایی در قاب دوربین مهر ـ 1

خسرو شکیبایی، خالق شخصیت ماندگار حمید هامون در فیلم سینمایی "حمید هامون"، امروز در 64 سالگی جان به جان‌آفرین تسلیم کرد و به خاطره‌ها پیوست.

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عکس / خبرگزاری مهر

کد مطلب 717633

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