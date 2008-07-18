طرح جلوگیری از اتلاف منابع مطالعاتی در شهرداری تهران اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر موسی کمانرودی با اشاره به تبصره 19 بودجه سال 87 در شهرداری تهران گفت: به منظور اعمال مدیریت منجسم یکپارچه و متمرکز بر فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی و همچنین جلوگیری از اقدامات موازی دوباره کاری و اتلاف منابع مطالعاتی، از این پس کلیه واحدها وموسسات وابسته به شهرداری تهران مکلفند کلیه پروژه های مطالعاتی خود را پیش از اجرا به تصویب مراجع مورد نظر کمیسیون تحقیق و توسعه شهرداری تهران برسانند.

وی مطالعات توجیهی و طراحی پروژه های عمرانی را از این قاعده مستثنی دانست و افزود: مبادله موافقت نامه مرکزمطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با مراکز و حوزه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی نیز پس از تایید عنوان و موضوعات پروژه های مطالعاتی و پژوهشی صورت خواهد پذیرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: با تحقق تبصره 19 بودجه سال 87 شهرداری تهران ازاین پس از هر گونه اتلاف منابع و موازی کاری مطالعاتی در شهرداری تهران جلوگیری به عمل آید.