  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

عباسی به مهر اعلام کرد:

ایجاد 300 هزار فرصت شغلی با راه اندازی بنیادهای توسعه کارآفرینی

ایجاد 300 هزار فرصت شغلی با راه اندازی بنیادهای توسعه کارآفرینی

وزیر تعاون توانمند سازی جویندگان کار را از اهداف راه اندازی بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون اعلام کرد و گفت: هدف گذاری اولیه این بنیادها ایجاد 300 هزار فرصت شغلی است.

محمد عباسی در گفتگو با مهر از تشکیل بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون در تمامی استانهای کشور خبر داد و گفت: هم اکنون در تمامی استانهای کشور این بنیادها تشکیل شده که موضوع سازماندهی نیروهای مورد نیازشان نیز در دست اقدام است.

وزیر تعاون اظهار داشت: تشکیل بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون پس از ابلاغ به استانها وارد مرحله جدیدی شد که در این خصوص استانها نیز به فراخور وظایف خود ابلاغها و دستورالعملهای لازم را به زیر بخش های خود انجام داده اند.

وی موضوع اصلی مورد پیگیری بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون را توانمند سازی جوانان جویای کار اعلام نمود و تصریح کرد: کارآفرینان نیز باید به کمک طرح بیایند و با ارائه ایده و طرح مناسب در توسعه بخشهای مورد نیاز در استانها سهم داشته باشند.

عباسی هدف گذاری اولیه ایجاد شغل توسط بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون را در کشور 300 هزار فرصت شغلی اعلام نمود و تاکید کرد: در سال جاری با حمایت استانها از طرح  بنا داریم کار را تا مرحله ای پیش ببریم تا در سال آینده موضوع کارآفرینی و تعاون با قدرت بیشتری در استانها به ایجاد اشتغال و کارآفرینی بپردازد.

وزیر تعاون همچنین در زمینه آخرین وضعیت تاسیس بانک توسعه و تعاون از فراهم شدن تمام موارد مورد نیاز راه اندازی بانک خبر داد و افزود: ما منتظر ابلاغ قانون سیاستهای اصل 44 برای اجرا به دولت هستیم تا پس از آن به سرعت کار را آغاز کنیم.

کد مطلب 717679

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها