ایجاد 300 هزار فرصت شغلی با راه اندازی بنیادهای توسعه کارآفرینی

محمد عباسی در گفتگو با مهر از تشکیل بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون در تمامی استانهای کشور خبر داد و گفت: هم اکنون در تمامی استانهای کشور این بنیادها تشکیل شده که موضوع سازماندهی نیروهای مورد نیازشان نیز در دست اقدام است.

وزیر تعاون اظهار داشت: تشکیل بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون پس از ابلاغ به استانها وارد مرحله جدیدی شد که در این خصوص استانها نیز به فراخور وظایف خود ابلاغها و دستورالعملهای لازم را به زیر بخش های خود انجام داده اند.

وی موضوع اصلی مورد پیگیری بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون را توانمند سازی جوانان جویای کار اعلام نمود و تصریح کرد: کارآفرینان نیز باید به کمک طرح بیایند و با ارائه ایده و طرح مناسب در توسعه بخشهای مورد نیاز در استانها سهم داشته باشند.

عباسی هدف گذاری اولیه ایجاد شغل توسط بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون را در کشور 300 هزار فرصت شغلی اعلام نمود و تاکید کرد: در سال جاری با حمایت استانها از طرح بنا داریم کار را تا مرحله ای پیش ببریم تا در سال آینده موضوع کارآفرینی و تعاون با قدرت بیشتری در استانها به ایجاد اشتغال و کارآفرینی بپردازد.

وزیر تعاون همچنین در زمینه آخرین وضعیت تاسیس بانک توسعه و تعاون از فراهم شدن تمام موارد مورد نیاز راه اندازی بانک خبر داد و افزود: ما منتظر ابلاغ قانون سیاستهای اصل 44 برای اجرا به دولت هستیم تا پس از آن به سرعت کار را آغاز کنیم.