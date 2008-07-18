مریخ پر از آب است!

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2005 کاوشگر "امگا" برای اولین بار لایه هایی از "فیلوسیلیکات" را در مریخ کشف کرد. فیلوسیلیکات نوعی کانی است که در شرایط با pH بالا تشکیل شده و در آب به وفور یافت می شود.

اکنون محققان 14 موسسه به سرپرستی دانشگاه بروان در آمریکا با کمک طیف سنج کاوشگر مدارگرد Mars Reconnaissance انواع مختلفی از فیلوسیلیکاتها را نسبت به مطالعات قبلی کشف کردند.

نتایج این تحقیقات که در مجله "نیچر" منتشر شده است نشان می دهد که انواع فیلوسیلیکاتها شامل کائولیتها، کلرویتها، موسکویتها و به خصوص نانترونیتها و ساپونیتها در رسوبات گلی مریخ وجود دارند. این کانیها هیدروسیلیکاتهای محتوی آهن، آلومینیوم، منگنز، پتاسیم، سدیم و فلور هستند.

براساس گزارش روزنامه گاردین، این محققان مطالعات خود را روی بررسی شکل گیری ژئولوژیکی "دلتا" معطوف کردند و در این تحقیقات هزاران رسوب فیلوسیلیکات را در داخل و اطراف حفره های مریخی کشف کردند.

نتایج این یافته ها نشان می دهد که سیاره سرخ میزبان حوضچه های هیدروگرافی و شبکه های آبی زیرزمینی و سطحی است که رسوبات این سیاره را بین 8/3 تا 6/4 میلیارد سال قبل تغییر داده اند.

به گفته این محققان، این کانیهای آب دوست در دمای پایین بین 100 تا 200 درجه سانتیگراد تشکیل می شوند.