ولایت محوری رمز موفقیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، آیت الله سید احمد خاتمی در همایش کشوری اندیشه های آسمانی در مشهد اظهار داشت: کانونهای فرهنگی و هنری به دلیل داشتن دغدغه ارزشهای دینی حزب الله بوده و حساب آنها با مراکز فرهنگی هنری سایر سازمانها جداست.
وی با بیان این مطلب که ولایت محوری یکی از رموز موفقیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور است، گفت: مسئله رهبری در نظام ستون فقرات کشور است و کانونهای مساجد می توانند با داشتن نیروهای جوان و با نشاط بی جهت و بی موضع باشند زیرا اتصال به ولایت باعث عدم سقوط آنان می شود.
آیت الله خاتمی خطاب به اعضا کانونهای مساجد ادامه داد: هر تشکل سیاسی در یک جامعه آزاد باید حضور داشته باشند اما حیف است که جوان خود را فدای گروههای سیاسی کند.
وی عنوان کرد: کانونها نیرو پرور مسجد است و بهترین جوانها در آن وجود دارند لذا شما کانونهای مساجد باید برنامه محور بوده و به فکر رشد فرهنگی سیاسی اعضاء خود باشید.
آیت الله خاتمی با بیان این مطلب که اگر فردی بدون دانستن تفسیر قرآن و نهج البلاغه ناکام از این دنیا رفته است، گفت: کانونهای مساجد بهترین مکان برای آموزش مفاهیم قرآن، نهج البلاغه و احکام دین هستند.
وی محور اتحاد و ارتباط با عالمان دینی و توانایی در جذب جوانها را از دیگر رموز موفقیت کانونهای فرهنگی هنری دانست و عنوان کرد: باید با هماهنگی و برنامه ریزی روشی اتخاذ کرد تا خانه های خدا خانه مردم و نسل جوان شود.
