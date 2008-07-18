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۲۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

داستان جنایی سال انگلیس معرفی شد

داستان جنایی سال انگلیس معرفی شد

"دلسوزی گرگها" نوشته استف پنی در جشنواره داستانهای جنایی سال انگلیس به عنوان اثر برتر شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یورک شایر، این جشنواره از 17 جولای کار خود را در شهر هروگیت انگلیس آغاز کرده و تا 20 جولای ادامه خواهد داشت.

در این جشنواره که هر سال در انگلیس برگزار می شود پرفروش ترین کتابهای جنایی به نمایش گذاشته می شود که با استقبال خوانندگان از سراسر جهان قرار می گیرد. یکی از برنامه های جشنواره اعطای جایزه به بهترین داستان جنایی سال است که امسال به "استف پنی" نویسنده "دلسوزی گرگها" رسیده است.

20 داستان جنایی منتشر شده از سوی خوانندگان به عنوان نامزدهای نهایی جایزه انتخاب شده که رمان "دلسوزی گرگها" با کسب بیشترین آراء از سوی خوانندگان کشورهای انگلیسی زبان به عنوان رمان جنایی سال انتخاب شد. این داستان سال 2006 بنده جایزه کوستا شده بود.

کد مطلب 717700

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