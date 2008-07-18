تأسیس مراکز جامع مشاوره جوانان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حاج علی اکبری طی سفر به استان همدان، در دیدار با جوانان برگزیده استان با اشاره به تشکیل بانک اطلاعات جوانان نمونه استان برای معرفی ایده ها و طرح های آنان به سازمان های مربوطه، گفت: مشارکت جوانان در طرح های کلان کشور الزامی است و در این راستا سازمان ملی جوانان، به عنوان حامی این نسل، ایده های برگزیده جوانان را به دستگاه ها اعلام می کند.

وی همچنین در دیداری با فرزندان شهدای استان همدان اظهار داشت: هر مکانی که جوانان در آن حضور داشته باشند، محل نزول عنایات و الطاف خداوندی و استجابت دعاست. مردم ایران باید قدردان خانواده شهدا و ایثارگران و به ویژه جوانان این خانواده ها باشند. پیوند جوانان با قرآن، شهدا و ولایت، ناگسستنی است و نمونه بارز آن را در حضور جوانان طی دیدارهای مقام معظم رهبری، مشخص است.

رئیس سازمان ملی جوانان گفت: پیروزی ها و موفقیت های جامعه از معجزات شهدا است و در این عرصه جوانان مسئولیت خطیری دارند. در طرح همکلاسی آسمانی که با هدف ترویج فرهنگ شهادت در میان جوانان اجرا شده است، جوانان نسل سوم به دیدار خانواده های معظم شهدا می روند و از سیره و وصایای شهیدان بهره برداری خواهند کرد.