مشکلات جهانی با ارتباطات بین المللی دانشگاهها رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی عباسپور تهرانی فرد امروز در اختتامیه سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه شهید بهشتی گفت: امروزه مشکلات جهانی متعددی مانند مصرف انرژی، تولید انرژی، مسائل جهانی، محیط زیست، سلامت وجود دارد که این مشکلات جهانی راه حلی جهانی می طلبد که مسئولیت آن بر دوش دانشگاههای جهان از طریق داشتن ارتباط با یکدیگر است.

وی اظهار داشت: ارتباط منسجم دانشگاهها با یکدیگر از طریق برگزاری چنین المپیادهایی به صورت بین المللی امکان پذیر می شود و کشور ما نیز در این راستا با همت وزارت علوم چنین حرکتی را آغاز کرده است و امیدواریم این المپیاد در زمینه های علوم پایه که اساس حرکت هر جامعه را تشکیل می دهد از سطح علمی بالایی در عرصه بین المللی برخوردار باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حمایتهایی که بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان المپیادهای علمی به عمل می آورد گفت: بنیاد ملی نخبگان نیز این همت را به خرج داده و دانشجویانی که دراین المپیادها برگزیده می شوند را مورد حمایت قرار می دهد.