سازمان تامین اجتماعی باید در جهت محرومیت زدایی تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل حجت الاسلام سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان قبل از ظهر امروز در دیدار با مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی در دفتر امام جمعه اظهار داشت: مهمترین هدف این سازمان حمایت از محرومان جامعه و حمایت از مردم در دوران پیری و از کارافتادگی است.

وی افزود: پایه گذار اصلی سازمان تامین اجتماعی و بسیاری از نهادهای مدنی امروزی از جمله دیوان عدالت اداری حضرت علی(ع) می باشد زیرا ایشان در زمان پیری و از کارافتادگی مردم از آنها حمایت و پشتیبانی می کرد.

وی هدف از نامگذاری هفته تامین اجتماعی را فرهنگ سازی بین مردم دانست و تاکید کرد: فرهنگ سازی مقوله ای مهم و یکی از شاخص های ارزشمند توسعه در دنیا بوده و باید با فرهنگ سازی احساسات و عواطف مردم را به سمت حمایت از محرومان جامعه سوق دهیم.

وی در ادامه با اشاره به افزایش تعامل مثبت بین کارگران و کارفرمایان، خواستار گسترش فرهنگ و رفتار دینی در محیط کارگری و کاری شد و از متولیان تبلیغاتی و فرهنگی استان خواست که برای گسترش این گونه رفتارها تلاش نمایند.

عاملی با بیان اینکه کار تنها ادای وظیفه نیست بلکه احساس مسئولیت و علاقه خدمت به مردم است، تصریح کرد: برای خدمت به بندگان خدا و ضعفای جامعه باید با نیت پاک، همت بلند و رابطه صمیمی کوشش کنید و در این راه عزت آنها را حفظ نمائید.

وی یاد آور شد: برخورد مناسب و حفظ عزت و احترام مردم موجب باروری و شکوفایی ارزش های انسانی و افزایش احترام و محبت بین مردم می شود.

امام جمعه اردبیل علاقه به کار را زمینه ساز شکوفایی اندیشه ها و ابتکارات عنوان کرد و بیان داشت: توجه به ابداعات ، دوری از جمود فکری و استفاده از شیوه های نوین در رسیدگی به نیازهای مردم و ارائه خدمات لازمه خدمت بی منت به مردم است.

همچنین در ابتدای این دیدار مدیر کل تامین اجتماعی استان طی سخنانی این سازمان را مهمترین مانع آسیب دیدن اقشار ضعیف جامعه در زمان اجرای برنامه های توسعه ای کشورمان عنوان کرد.

رحیم عالی مراد افزود: سازمان تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن بیش از 37 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی قدم های موثری در تحقق اهداف عدالت خواهانه دولت نهم و کاهش فقر و فاصله طبقاتی برداشته است.

وی با اشاره به سیاست های این سازمان در خصوص افزایش تعداد بیمه شدگان به بیش از 37 میلیون نفر عنوان کرد: برای رسیدن به این هدف مهم، سازمان سعی کرده است تا بسیاری از قوانین و مقررات زاید را حذف کند تا مردم به راحتی بتواند خود را بیمه نمایند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این سازمان امیدوار است با تحقق این امر ضمن اجرایی شدن کامل اصل 29 قانون اساسی و تحقق اهداف دولت خدمتگزار، بتواند بیش از پیش در خدمت مردم باشد.