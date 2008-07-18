اصلاح اساسنامه مطابق با آسیا / مهلت دو هفته ای برای تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری قم

به گزارش خبرنگار مهر، با انتقال تیم فوتبال صباباتری تهران به قم و انتخاب کریم ملاحی به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه، ورزشگاه 15 هزار نفری قم برای انجام بازیهای این تیم در لیگ هشتم در نظر گرفته شده است.

به همین خاطر ملاحی و استاندار قم روز گذشته از امکانات این ورزشگاه بازدید کردند و مشکلات آن را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس بررسی های صورت گرفته این ورزشگاه بیش از 10 ایراد و نقص دارد که باید تا قبل از شروع لیگ برتر برطرف شود.

تنها حسن ورزشگاه 15 هزار نفری قم که مایه امیدواری شده است، زمین مطلوب چمن آن است که نگرانی ها را برای برگزاری بازیها کاهش داده است.

مسئولان باشگاه صباباتری وعده کرده اند طی دو هفته آینده تمامی نقایص این ورزشگاه را برطرف خواهند کرد تا دیدارهای تیم فوتبال این باشگاه در لیگ هشتم بدون مشکل خاصی برگزار شود.

همچنین از زمان روی کارآمدن کریم ملاحی وی کار بازنگری و اصلاح اساسنامه باشگاه بر اساس استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا را در دستور کار قرار داده است تا این باشگاه مورد تایید نهایی این کنفدراسیون نیز قرار گیرد.

تمرینات تیم فوتبال صباباتری هر روز در دو نوبت صبح و بعدازظهر در زمین اختصاصی این باشگاه در نوبنیاد تهران زیر نظر فیروز کریمی پیگیری می شود.

یحیی گل محمدی نیز که قبل از این از او به عنوان سرمربی صباباتری در لیگ هشتم نام برده می شد به عنوان بازیکن این تیم را در لیگ همراهی خواهد کرد.

کادر فنی تیم فوتبال صباباتری را فیروز کریمی، علی نظرزاده و صادق ورمرزیار تشکیل می دهند که گفته می شود احتمال اضافه شدن رضا مهاجری به این کادر نیز وجود دارد.

تیم فوتبال صباباتری در نخستین دیدار خود در رقابتهای لیگ هشتم باید در ورزشگاه 15 هزار نفری قم به مصاف تیم فوتبال پیکان برود.