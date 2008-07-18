مسابقات فوتبال بانوان کشور در بابل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس هیئت فوتبال مازندران در امور بانوان گفت: در این رقابتها 13 تیم مازندران، تهران، کرمانشاه، کرمان، فارس، اردبیل، ایلام، آذربایجان غربی، گیلان، همدان، سمنان، گلستان و هرمزگان حضور دارند.

فاطمه بوداغی افزود: در مجموع در این رقابتها 260 ورزشکار به همراه سرپرستان و مربیان حضور دارند و تا چهارم مرداد ماه با هم رقابت می کنند.

وی در خصوص بازی های این دوره از مسابقات تصریح کرد: تیم ها در دو گروه 4 تیمی و یک گروه پنج تیمی با هم رقابت می کنند که در دور مقدماتی امروز و فردا با برگزاری 12 مسابقه به پایان می رسد.

به گفته بوداغی از هر گروه دو تیم صعود می کنند و با شرکت 6 تیم مرحله بعدی این مسابقات برگزار می شود.

این مسابقات در زمین فوتبال مرکز تربیت معلم بابل با برگزاری مراسم افتتاحیه و رژه تیم ها با حضور نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان به طور رسمی گشایش یافت.