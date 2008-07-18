به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به مسئله انرژی هسته ای تصریح کرد: دنیا به خوبی فهمیده است که انرژی هسته ای ما هم در گذشته و هم در حال صلح آمیز است ، خود آنها بررسی کرده اند و مکتوب اعتراف کرده اند که ایران در موضوع هسته ای هیچ انحرافی نداشته است.

خطیب جمعه تهران با اشاره به اینکه به خوبی احساس می شود دراین جریان برخی دنبال بهانه جویی هستند تا قصه انرژی هسته ای را دنباله دار کنند، گفت: این بهانه جویی برخی کشورها مثل آفتاب روشن است چرا که نمی خواهند اساس نظام را بپذیرند ولی به کوری چشم دشمنان این نظام روز به روز مستحکم تر باقی خواهد ماند.

وی در ادامه با اشاره به سفر امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی به ژنو برای مذاکره با نماینده 1+5 اظهار داشت: مسئولان ما در ژنو اعلام خواهند کرد که کشور ما از اول هم طرفدار مذاکره سازنده بوده ولی مذاکره ای بدون پیش شرط و تحریم و اگر مذاکره در فضایی این چنینی با حسن نیت و برای حل مسئله صورت گیرد مطمئنا ایران اسلامی هم با حسن نیت با این مذاکره طرف خواهد شد و گفتگو ها به نتیجه خواهد رسید.

خاتمی در عین حال تصریح کرد: اگر این دور از مذاکرات تحت تاثیر صهیونیستها و برخی کشورهای غربی باشد باز هم مذاکرات ناکام خواهد ماند. ایران اسلامی از مذاکرات عادلانه استقبال کرده و می کند.

خطیب جمعه تهران ادامه داد: بر اساس آموزه امیر المومنین علی (ع) ما در پی جنگ نیستیم ولی بر اساس همین آموزه مولا به ما فرموده است اگر جنگ به شما تحمیل شد مرد و مردانه بایستید و ملت ایران در طول این 30 سال نشان داده است تا آخرین قطره خون خود پای آرمانها ایستاده است و اگردشمنان بخواهند حماقت کنند و قصد مقابله با نظام اسلامی داشته باشند هیچ تردید نکنند که این ملت به سختی آنها را تنبیه خواهند کرد.

وی درادامه خطاب به رسانه های جهانی گفت: به صراحت اعلام می کنیم و رسانه های جهانی به گوش استکباربرساند اگردشمنی بخواهدذره ای تجاوز به ایران اسلامی داشته باشد ملت ما با تمام قدرت مقابل آنها خواهد ایستاد ومحدوده دفاع را خود تعیین خواهد کرد و این را بدانید ملت بزرگ ما آنچنان سیلی سختی بر دشمن خواهد زد که تا قرن ها کسی خیال تجاوز به خاک این کشور را نکند.

خاتمی با اشاره به اینکه بازی با ایران بازی با دم شیر است، اظهار داشت: دشمنان بدانند آنچه که در مانور موشکی پیامبر اعظم مشاهده کردند تنها بخشی از اقتدار ماست و ملت پیرو سید الشهدا تا آخر پای آرمانهای اسلامی ایستاده است.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه دشمنان خارجی و برخی بازی خوردگان داخلی در پی این هستند که دوگانگی در عرصه تصمیم گیری پرونده هسته ای را در کشور القاء کند، گفت: آنچه که آنها فکر می کنند و خانم البرایت نیز زمانی بر آن تکیه داشت مبنی بر حاکمیت دوگانه در ایران ، فکر غلطی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود : مسئول پیشبرد مسئله هسته ای در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است که در راس آن رئیس جمهور محترم است وآنچه که از زبان ایشان به عنوان اعلام مواضع مطرح می شود مورد اجماع همه مسئولین و مقام معظم رهبری است ، بنابراین تردید نداشته باشند در این عرصه اجماع وجود دارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ایام پیروزی افتخار آفرین مقاومت حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه، گفت: این پیروزی به عنوان یک افتخار بر پیشانی حزب الله حک شده است و به عنوان یک نقطه ذلیلانه بر کارنامه اسرائیل ثبت شد.

خاتمی با بیان اینکه حزب الله فقط پیروز نظامی نیست، گفت: در عرصه سیاسی هم حزب الله بازگیر قدرتمندی است و بسیاری از گره های سیاسی لبنان با تدبیر حزب الله و با همکاری دیگر گروه ها حل شده است و پیروزی اخیر یک موفقیت بزرگ برای حزب الله و ماتمی بزرگ برای اسرائیل بود که امیدواریم این ماتم تا ابد برای صهیونیستها ادامه داشته باشد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به از دستورکارخارج شدن توافقنامه ذلت بار آمریکایی ها در رابطه با عراق، گفت: بسیار خوشبختیم که توافقنامه ذلت بار آمریکایی ها برای ملت عراق از دستورکار خارج شد و به این مردم می گوییم مراقبت باشید آمریکایی ها توافقنامه دیگری در قالبی جدید به شما تحمیل نکنند.

وی در بخش دیگری از خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به ایام اعتکاف گفت: امروز سومین روز مراسم نورانی اعتکاف است و این مراسم از برکات انقلاب اسلامی است. سفارش ما به معتکفین این است که نور اعتکاف را تا آخر عمر خود حفظ کنند و این انسی را که با قرآن، دعا و نماز شب به دست آورده اند مراقبت کنند.

خاتمی در ادامه با اشاره به مسئله خشکسالی در کشورمان گفت: سرزمین های تشنه کشورمان آب می طلبد از معتکفین می خواهیم عاجرانه از خدا بخواهند باران رحمتش را به سرزمین های تشنه ایران ببارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این هفته هزار و پانصدمین نماز جمعه در کشور برپا شده است گفت: نماز جمعه پرچم عزت نظام اسلامی است. بیعت با نظام و ولایت فقیه و سرمایه مذهبی و ملی کشورماست ما در طول این سه دهه برکات زیادی را از نماز جمعه دیده ایم و پیشنهاد دارم مسئولان و تاثیر گذاران نظام با حضور گسترده خود در این فریضه الهی سبب تشویق مردم برای شرکت شوند.

خطیب جمعه تهران خطاب به صدا و سیما گفت: از صدا و سیما به خصوص سیما خواستاریم تا با تهیه برنامه های فرهنگی علی الخصوص در شب های جمعه تاثیرمثبتی بر حضور مردم داشته باشد. وی در ادامه تاکید کرد: خطبه های مختصر و غنی خطبای جمعه تاثیر مستقیمی بر حضور مردم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، خطیب جمعه تهران که در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران نیز با اشاره به میلاد مسعود مولود کعبه و امام جواد (ع) ضمن تبریک این دو میلاد گفت: در خطبه 195 نهج البلاغه به نگهداری از حریم خدا توصیه شده است و تقوی مبنای زندگی سعادتمندانه است.

خاتمی با بیان اینکه انس با خدا از مهمترین اصول اخلاقی اسلام است، گفت: باید از فرصت های الهی که در روز، هفته، ماه و سال در اختیار ما قرار گرفته است حداکثر استفاده را ببریم. فرصت هایی است که تمام درهای رحمت خداوند به سوی بندگانش باز است و ماه رجب، شعبان و رمضان از جمله این فرصت های طلایی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: ماه رجب ماه استغفار است وخداوند تاکید کرده است تنگناهای زندگی استغفارکنندگان را برطرف می کند.

سید احمد خاتمی با اشاره به لزوم صرفه جویی در کشور گفت: امیدواریم با صرفه جویی مردم به جایی برسیم که مسئولین اعلام کنند که در کشور خاموشی نداریم و ما در روایات خود بیشترین نهی را از اسراف داشته ایم.